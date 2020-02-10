10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Yalanın ve provokasyonun sesi: Mahsun Kırmızıgül!

Türkiye'de yaşanan hiçbir acıya, şehit haberine ortak olmayan Mahsun Kırmızıgül, duygu sömürüsüne dayalı filmleri eskisi gibi ilgi görmeyince tetikçiliğe soyundu. Konu devleti karalamak olunca hemen devreye giren Mahsun Kırmızıgül, haberin gerçekliğini bile sorgulamadan sosyal medyada yalanın borazancılığını yaptı. Konuyu köşesinde ele alan Ömer Karahan, 'Kırmızıgül, kendisi gibi birkaç ismin daha üyesi olduğu sosyal medyadaki 'provokatif, yalan tweet grubu'na katılıp halay başı olmuş.' dedi. İşte Günaydın yazarı Ömer Karahan'ın o yazısı...

Giriş Tarihi: 10.02.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 10:21
  • 1
  • 8
Yalanın ve provokasyonun sesi: Mahsun Kırmızıgül!

Mahsun Kırmızıgül, kendisi gibi birkaç ismin daha üyesi olduğu sosyal medyadaki 'provokatif, yalan tweet grubu'na katılıp halay başı oldu. CHP medyasının uydurduğu, Adem Yarıcı isimli bir kişinin Hatay'da valilik önünde, ekonomik nedenlerle kendini yaktığı iddiasını Mahsun Kırmızıgül de paylaştı. Koskoca bir yalan olan olaya Kırmızgül bu yalanı körükleyip gerçekliğini bile sorgulamadan provokatif paylaşım yaptı. Günaydın yazarı Ömer Karahan'ın "Olayın iç yüzünü bildiğin halde yalana ortak oldun" dediği Mahsun Kırmızıgül'ü köşesine taşıdı. İşte o yazı...

  • 2
  • 8
Yalanın ve provokasyonun sesi: Mahsun Kırmızıgül!

Duygu sömürüsüne dayalı filmleri eskisi gibi gişede ilgi görmeyen Mahsun Kırmızıgül, yapacak işi kalmayınca işgüzarlığa soyundu. Sinemada girdiği kısır döngü nedeniyle son çare olarak müziğe göz kırpan Kırmızıgül, bu konuda Teoman'ın öğrenciliğine soyunup R (geri vites) yaptı, yeniden müzikte isim yapmak için sinyal vermeye başladı. Peki bunun için ne lazım? Tabii ki biraz muhalif, biraz da her şeye maydanoz olmak gerek... İşte bundan olsa gerek Kırmızıgül, kendisi gibi birkaç ismin daha üyesi olduğu sosyal medyadaki 'provokatif, yalan tweet grubu'na katılıp halay başı olmuş.

  • 3
  • 8
Yalanın ve provokasyonun sesi: Mahsun Kırmızıgül!

CHP medyasının uydurduğu, Adem Yarıcı isimli bir kişinin Hatay'da valilik önünde, ekonomik nedenlerle kendini yaktığı iddiasını Mahsun Kırmızıgül de paylaştı. Olay koskoca bir yalandı ama o muhalif medya organları gibi Kırmızıgül de bu yalanı körükleyip gerçekliğini bile sorgulamadan provokatif paylaşım yaptı.

  • 4
  • 8
Yalanın ve provokasyonun sesi: Mahsun Kırmızıgül!

İşin aslı şuydu; Adem Yarıcı, antisosyal kişilik bozukluğu raporu olan, daha önce de intihara teşebbüs etmiş, devletten yardım almış, çocukları devlet tarafından okutulan biriydi. İntiharın ekonomik nedenlerle ilgisi yoktu.

  • 5
  • 8
Yalanın ve provokasyonun sesi: Mahsun Kırmızıgül!

Gerçek apaçık ortadayken dahi Kırmızıgül 'Çocuklarına ekmek götüremeyen çaresiz baba kendini yakarak öldürmüş. Yazıklar olsun böyle düzene. Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi bakın' diyerek tweet atıp sosyal medyada provokasyonunu sürdürmeye, ahkam kesmeye devam etti.