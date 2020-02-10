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Yalanın ve provokasyonun sesi: Mahsun Kırmızıgül!
Türkiye'de yaşanan hiçbir acıya, şehit haberine ortak olmayan Mahsun Kırmızıgül, duygu sömürüsüne dayalı filmleri eskisi gibi ilgi görmeyince tetikçiliğe soyundu. Konu devleti karalamak olunca hemen devreye giren Mahsun Kırmızıgül, haberin gerçekliğini bile sorgulamadan sosyal medyada yalanın borazancılığını yaptı. Konuyu köşesinde ele alan Ömer Karahan, 'Kırmızıgül, kendisi gibi birkaç ismin daha üyesi olduğu sosyal medyadaki 'provokatif, yalan tweet grubu'na katılıp halay başı olmuş.' dedi. İşte Günaydın yazarı Ömer Karahan'ın o yazısı...
Giriş Tarihi: 10.02.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 10:21
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