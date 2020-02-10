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Vuslat'ın Aziz'i Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül arasındaki gerçek dikkat çekti! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül...

TRT 1'in sevilen dizilerinden Vuslat'ta Aziz karakterine hayat veren Kadir Doğulu, eşi ile magazin dünyasının gündemine oturdu. Sanat camiasında en çok dikkat çeken genç çiftlerden olmayı başaran Kadir Doğulu-Neslihan Atagül ikilisi, bir kez daha adlarından söz ettirdi. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Vuslat oyuncusu Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül'ün arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte Vuslat'ın Aziz'i Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ile birlikte ünlülerin yaşları.

Giriş Tarihi: 10.02.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 09:36
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Vuslat'ın Aziz'i Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül arasındaki gerçek dikkat çekti! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül...

TRT 1'in sevilen dizilerinden Vuslat'ta Aziz karakterine hayat veren Kadir Doğulu, eşi ile magazin dünyasının gündemine oturdu. Sanat camiasında en çok dikkat çeken genç çiftlerden olmayı başaran Kadir Doğulu-Neslihan Atagül ikilisi, bir kez daha adlarından söz ettirdi. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Vuslat oyuncusu Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül'ün arasındaki yaş farkı merak konusu oldu.

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Vuslat'ın Aziz'i Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül arasındaki gerçek dikkat çekti! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül...

İşte Vuslat'ın Aziz'i Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ile birlikte ünlülerin yaşları.

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Vuslat'ın Aziz'i Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül arasındaki gerçek dikkat çekti! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül...

NESLİHAN ATAGÜL

20 Ağustos 1992

KADİR DOĞULU

19 Nisan 1982

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Vuslat'ın Aziz'i Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül arasındaki gerçek dikkat çekti! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül...

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

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Vuslat'ın Aziz'i Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül arasındaki gerçek dikkat çekti! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül...

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949