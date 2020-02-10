Vuslat'ın Aziz'i Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül arasındaki gerçek dikkat çekti! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül...

TRT 1'in sevilen dizilerinden Vuslat'ta Aziz karakterine hayat veren Kadir Doğulu, eşi ile magazin dünyasının gündemine oturdu. Sanat camiasında en çok dikkat çeken genç çiftlerden olmayı başaran Kadir Doğulu-Neslihan Atagül ikilisi, bir kez daha adlarından söz ettirdi. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Vuslat oyuncusu Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül'ün arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte Vuslat'ın Aziz'i Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ile birlikte ünlülerin yaşları.