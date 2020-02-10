Oscar kazanan Brad Pitt’ten Trump'a gönderme

Bugüne kadar birçok başarılı yapımda yer alan ABD'li aktör Brad Pitt, oyuncu olarak ilk Oscar ödülünü kazandı. Once Upon a Time in Hollywood filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü alan Pitt, teşekkür konuşması için çıktığı kürsüde Trump'a gönderme yaptı. Azil sürecine gönderme yapan başarılı aktör, "Konuşma yapmam için 45 saniyelik sürem var. Senato'nun John Bolton'a tanıdığı süreden daha fazla" dedi.

