Oscar kazanan Brad Pitt’ten Trump'a gönderme
Brad Pitt, dün gece gerçekleşen Oscar Ödülleri gecesinde Once Upon a Time in Hollywood'daki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a hak kazandı. Oyuncu olarak ilk kez Oscar kazanan aktör, teşekkür konuşması için çıktığı kürsüde ABD Başkanı Donald Trump'a gönderme yaptı.
Giriş Tarihi: 10.02.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 11:54
Bugüne kadar birçok başarılı yapımda yer alan ABD'li aktör Brad Pitt, oyuncu olarak ilk Oscar ödülünü kazandı. Once Upon a Time in Hollywood filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü alan Pitt, teşekkür konuşması için çıktığı kürsüde Trump'a gönderme yaptı. Azil sürecine gönderme yapan başarılı aktör, "Konuşma yapmam için 45 saniyelik sürem var. Senato'nun John Bolton'a tanıdığı süreden daha fazla" dedi.
John Bolton, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı idi. Yazdığı bir kitapta kullandığı ifadeler Trump'ın azil sürecinin önünü açmıştı. ABD'de muhalefette yer alan Demokratlar, Bolton'ın Senato'da ifadeye çağrılması gerektiğini söyledi ancak Bolton ifadeye çağrılmadı.
GECENİN İLK ÖDÜLÜ BRAD PITT'E VERİLDİ
Gecenin ilk Oscar ödülü En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında verildi. Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood'daki rolüyle En İyi Yardımıcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a hak kazandı.
En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Judy filmindeki rolüyle Renée Zellweger kazandı. En İyi Erkek Oyuncu ödülüne de 'Arthur Fleck'in 'Suçun Palyaço Prensi'ne dönüşümünü anlatan Joker filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix layık görüldü.
Phoenix büyük bir başarı elde etse de, yılın en çok konuşulan filmlerinden Joker 11 dalda ödüle aday gösterilirken sadece birini kazanabildi.