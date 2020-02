Oscar kazanan Brad Pitt’ten Trump'a gönderme

Brad Pitt, dün gece gerçekleşen Oscar Ödülleri gecesinde Once Upon a Time in Hollywood'daki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a hak kazandı. Oyuncu olarak ilk kez Oscar kazanan aktör, teşekkür konuşması için çıktığı kürsüde ABD Başkanı Donald Trump'a gönderme yaptı.