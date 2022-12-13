Yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan’a büyük şok! Sahte emlakçı parayı aldıktan sonra….

Bir dönem ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren oyuncu Gökhan Alkan, tanınan bir emlak kiralama sitesi üzerinden ev kiralamak istedi. Emlakçıyla irtibat kuran Gökhan Alkan, kaparo olarak para gönderdi. Evi görmek üzere daireye gittiğinde evin kiralık olmadığını anlayan oyuncu, kendisini dolandıran şahıstan şikayetçi oldu. Alkan hakim karşısında ifade verdi. İşte ayrıntılar…