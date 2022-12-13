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Yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan’a büyük şok! Sahte emlakçı parayı aldıktan sonra….

Bir dönem ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren oyuncu Gökhan Alkan, tanınan bir emlak kiralama sitesi üzerinden ev kiralamak istedi. Emlakçıyla irtibat kuran Gökhan Alkan, kaparo olarak para gönderdi. Evi görmek üzere daireye gittiğinde evin kiralık olmadığını anlayan oyuncu, kendisini dolandıran şahıstan şikayetçi oldu. Alkan hakim karşısında ifade verdi. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:10
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Yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan’a büyük şok! Sahte emlakçı parayı aldıktan sonra….

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan, geçen sene ünlü bir emlak kiralama sitesinden kiralık bir ev bakıyordu. Beşiktaş'ta beğendiği lüks bir daire için harekete geçen Alkan, sitede emlak sahibi olarak görünen şahısla irtibat kurdu.

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Yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan’a büyük şok! Sahte emlakçı parayı aldıktan sonra….

Ayrıntılarda anlaşan ünlü sanatçı, kendisini emlak sahibi olarak tanıtan Ali Ekber G.'ye kaparo adı altına bin lira para yolladı.

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Yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan’a büyük şok! Sahte emlakçı parayı aldıktan sonra….

EVİ GÖRMEYE GİTTİĞİNDE…

Ertesi gün kontrat imzalamak ve daireyi görmek için Ali Ekber G.'yi arayan Alkan, numaranın kullanım dışı olduğunu gördü. Defalarca aramasına rağmen daire sahibine ulaşamayan ünlü isim, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.

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Yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan’a büyük şok! Sahte emlakçı parayı aldıktan sonra….

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Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Gökhan Alkan'ın para gönderdiği IBAN hesabının sahibi tespit edildi. Ali Ekber G.'nin parayı Manisa'daki bir ATM'den çektiği belirlendi.

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Yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan’a büyük şok! Sahte emlakçı parayı aldıktan sonra….

İfadesi alınan Ali Ekber G., geçen yıl Ağustos ayında cüzdanını kaybettiğini, cüzdanında kimliğinin ve banka kartlarının bulunduğunu, banka kartlarının üzerinde de şifrelerin yazılı olduğu bir kağıt bulunduğunu ileri sürdü.