13 Aralık 2022, Salı
Mehmet Dinçerler Hadise ile ayrılığı sonrası sessizliğini bozdu! Robot süpürge ve tepsi hakkında ilk kez konuştu! “Yaptığım için utanç duydum”
Hadise ile olaylı şekilde boşanan Mehmet Dinçerler hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez sessizliğini bozdu. Funda Karayel'in sunduğu A Para'ki programına konuk olan iş insanı, Hadise'ye hediye ettiği söylenen yüzük ve boşanırken evden robot süpürgeyi alıp gittiğine dair haberlere cevap veren Dinçerler, eski yıllarda attığı tepki çeken tweetlere de açıklık getirdi. İşte Mehmet Dinçerler'in çok özel açıklamaları...
Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 09:02
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