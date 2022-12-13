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Haberler Galeri Mehmet Dinçerler Hadise ile ayrılığı sonrası sessizliğini bozdu! Robot süpürge ve tepsi hakkında ilk kez konuştu! “Yaptığım için utanç duydum”

Mehmet Dinçerler Hadise ile ayrılığı sonrası sessizliğini bozdu! Robot süpürge ve tepsi hakkında ilk kez konuştu! “Yaptığım için utanç duydum”

Hadise ile olaylı şekilde boşanan Mehmet Dinçerler hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez sessizliğini bozdu. Funda Karayel'in sunduğu A Para'ki programına konuk olan iş insanı, Hadise'ye hediye ettiği söylenen yüzük ve boşanırken evden robot süpürgeyi alıp gittiğine dair haberlere cevap veren Dinçerler, eski yıllarda attığı tepki çeken tweetlere de açıklık getirdi. İşte Mehmet Dinçerler'in çok özel açıklamaları...

Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 09:02
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Mehmet Dinçerler Hadise ile ayrılığı sonrası sessizliğini bozdu! Robot süpürge ve tepsi hakkında ilk kez konuştu! “Yaptığım için utanç duydum”

Hadise ile yaşadığı evlilikle magazin gündemine oturan Mehmet Dinçerler olaylı boşanmanın ardından ilk kez konuştu. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Dinçerler, yaşadığı çalkantılı dönemi ilk kez A Para'da Funda Karayel'in sunduğu 'Yıldızlı Sohbetler' programında anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mehmet Dinçerler Hadise ile ayrılığı sonrası sessizliğini bozdu! Robot süpürge ve tepsi hakkında ilk kez konuştu! “Yaptığım için utanç duydum”

Ünlü iş insanı 'battı' söylentisinden çok kısa süre evli kaldığı Hadise'ye aldığı yüzüğün sahte çıktığı iddiasına, boşandıktan sonra evlerindeki robot süpürgeyi geri istediği haberlerinden annesiyle ilişkisine kadar pek çok konuya açıklık getirdi.

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Mehmet Dinçerler Hadise ile ayrılığı sonrası sessizliğini bozdu! Robot süpürge ve tepsi hakkında ilk kez konuştu! “Yaptığım için utanç duydum”

Dinçerler yıllar önce attığı 'Şişko sarışın sen ölmelisin', 'Çok gezen kızdan daha itici bir şey varsa o da onun reklamını yapan kızdır' gibi 'tweet'leri için de özür diledi.

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Mehmet Dinçerler Hadise ile ayrılığı sonrası sessizliğini bozdu! Robot süpürge ve tepsi hakkında ilk kez konuştu! “Yaptığım için utanç duydum”

TWEETLERİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

- Babamın ortak olduğu bir şirket vardı, bu şirket sıkıntıya düştü ve 2-3 sene düzene girsin diye şirketi hem fonladım, hem de destek oldum. Daha sonra baktım ki fonlamakla kurtaracak bir şey yok... Şirketle hiçbir bağım yok, sadece 2016 senesinde şirketin A.Ş.'ye dönebilmesi için 5 ortağı olması gerekiyordu. Babam da bana temsili olarak yüzde 1 ortaklık verdi, sonra da beni çıkardı. Tek bağım bu sembolik ortaklık.

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Mehmet Dinçerler Hadise ile ayrılığı sonrası sessizliğini bozdu! Robot süpürge ve tepsi hakkında ilk kez konuştu! “Yaptığım için utanç duydum”

- Sabah bir uyandım, bizim büyük gazetelerimizden birinde 'battı, bitti' haberleri... Şoke oldum, avukat ve finans müdürümü aradım, hayırdır gerçekten battık mı diye. "Hayır" dediler, bir dava açılmış, ilk celsede bu iş bitecek. Bir yanlış anlaşılma var yani. Gittik hakimin karşına çıktık, hakim "Senin burada ne işin var?" dedi.