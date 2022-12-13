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Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün 5 yıllık aşkı bitti! Ayrılık nedeni ortaya çıktı
Hazar Ergüçlü 5 yıl önce yönetmen ve senarist Onur Ünlü ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle çok konuşulan çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da çok konuşulmuştu. Ancak ikiliden kötü haber geldi. 5 yıllık ilişkilerini sonlandıran Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün ayrılık nedeni ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:49Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 09:49