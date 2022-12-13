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Haberler Galeri Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün 5 yıllık aşkı bitti! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün 5 yıllık aşkı bitti! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Hazar Ergüçlü 5 yıl önce yönetmen ve senarist Onur Ünlü ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle çok konuşulan çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da çok konuşulmuştu. Ancak ikiliden kötü haber geldi. 5 yıllık ilişkilerini sonlandıran Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün ayrılık nedeni ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 09:49
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Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün 5 yıllık aşkı bitti! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen ve senarist Onur Ünlü, 5 yıl önce aşk yaşamaya başladı.

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Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün 5 yıllık aşkı bitti! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Aralarındaki yaş farkı ile çok konuşulan çift, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ve açıklamalarıyla zaman zaman magazin gündeminde yer aldı.

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Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün 5 yıllık aşkı bitti! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Ünlü çift son olarak ise Ergüçlü'nün "Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor" sözleriyle gündeme geldi.

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Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün 5 yıllık aşkı bitti! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Sevgilisi Onur Ünlü'nün kıyafetleri konusunda ne düşündüğü sorulan Ergüçlü, şunları söyledi: "Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum 'fazla mı açık acaba diyorum' o da 'Hayır bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor"

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Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü’nün 5 yıllık aşkı bitti! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Hazar Ergüçlü'nün açıklamasıyla günlerce magazin gündeminde yer alan ikiliden kötü haber geldi. 5 yıllık ilişkilerini sonlandırdıkları öne sürüldü.