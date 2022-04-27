Yakamoz s245 2. sezon olacak mı? Netflix Yakamoz s245 2. kısım ne zaman çıkacak? İlk sezonda neler yaşandı?

YAKAMOZ S245 1. SEZONDA NELER YAŞANDI?

Yakamoz s245 1. sezon 1. bölüm: Arman, babasının sponsor olduğu, denizaltı ile yürütülen bir araştırmaya gönülsüzce katılır. Hatice, İncirlik Hava Üssü'nde alışılmadık bir radyometre ölçümü yapar.

Yakamoz s245 1. sezon 2. bölüm: Kos'ta, hayatta kalanlar için arama çalışması yapılır. Arman ve Defne gün doğmadan Kenan'ı bulmak için zamanla yarışır. Felix ve Cem elektrik arızasını gidermeye çabalar.