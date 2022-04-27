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Yakamoz s245 2. sezon olacak mı? Netflix Yakamoz s245 2. kısım ne zaman çıkacak? İlk sezonda neler yaşandı?

Yakamoz s245 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix platformunda yayınlanan Yakamoz s245 dizisinin 2. sezonu heyecanla bekleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı Yakamoz s245 dizisi, dünyayı altüst eden bir felaketin ardından Arman ve mürettebatının ölüm kalım mücadelesini anlatıyor. Peki, Yakamoz s245 2. sezon olacak mı? Netflix Yakamoz s245 2. kısım ne zaman çıkacak? İlk sezonda neler yaşandı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2022 17:27 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 17:27
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Yakamoz s245 2. sezon olacak mı? Netflix Yakamoz s245 2. kısım ne zaman çıkacak? İlk sezonda neler yaşandı?

Yakamoz s245 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix dijital platformunda yayınlanan Türk dizisi Yakamoz s245'in 1. sezonu 2022 Nisan ayında izleyiciyle buluştu. Hikayesiyle izleyiciden büyük beğeni alan dizinin ikinci sezonu bekleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Ertan Saban ve Ece Çeşmioğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yakamoz s245 ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Yakamoz s245 2. sezon olacak mı? Netflix Yakamoz s245 2. kısım ne zaman çıkacak? İlk sezonda neler yaşandı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yakamoz s245 2. sezon olacak mı? Netflix Yakamoz s245 2. kısım ne zaman çıkacak? İlk sezonda neler yaşandı?

YAKAMOZ S245 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Yakamoz s245 dizisinin 2. sezonunun olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak, Defne'nin ölmesinin ardından final sahnesinde Arman'ın yaralanması dikkat çekiyor. Bu gelişmelerin ardından Yakamoz s245'in ikinci sezonunun olacağı ipuçları geldi. Yeni sezona dair detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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Yakamoz s245 2. sezon olacak mı? Netflix Yakamoz s245 2. kısım ne zaman çıkacak? İlk sezonda neler yaşandı?

YAKAMOZ S245 1. SEZONDA NELER YAŞANDI?

Yakamoz s245 1. sezon 1. bölüm: Arman, babasının sponsor olduğu, denizaltı ile yürütülen bir araştırmaya gönülsüzce katılır. Hatice, İncirlik Hava Üssü'nde alışılmadık bir radyometre ölçümü yapar.

Yakamoz s245 1. sezon 2. bölüm: Kos'ta, hayatta kalanlar için arama çalışması yapılır. Arman ve Defne gün doğmadan Kenan'ı bulmak için zamanla yarışır. Felix ve Cem elektrik arızasını gidermeye çabalar.

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Yakamoz s245 2. sezon olacak mı? Netflix Yakamoz s245 2. kısım ne zaman çıkacak? İlk sezonda neler yaşandı?

Yakamoz s245 1. sezon 3. bölüm: Denizaltının içinde Arman ve Umut arasındaki gerilim son raddeye varır. Barış'ın hareketleri kontrolden çıkınca Erenay zor bir karar vermek zorunda kalır.

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Yakamoz s245 2. sezon olacak mı? Netflix Yakamoz s245 2. kısım ne zaman çıkacak? İlk sezonda neler yaşandı?

Yakamoz s245 1. sezon 4. bölüm: Arman ve Yonca dalarak bir hasarı onarmak için denizaltının dışına çıkmak zorunda kalır ama tehlike devam etmektedir. Yakamoz mürettebatı kaçak bir yolcu bulur.