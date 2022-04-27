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Yakamoz s245 2. sezon olacak mı? Netflix Yakamoz s245 2. kısım ne zaman çıkacak? İlk sezonda neler yaşandı?
Yakamoz s245 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix platformunda yayınlanan Yakamoz s245 dizisinin 2. sezonu heyecanla bekleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı Yakamoz s245 dizisi, dünyayı altüst eden bir felaketin ardından Arman ve mürettebatının ölüm kalım mücadelesini anlatıyor. Peki, Yakamoz s245 2. sezon olacak mı? Netflix Yakamoz s245 2. kısım ne zaman çıkacak? İlk sezonda neler yaşandı? İşte cevaplar...