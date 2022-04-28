Reddi mirasın perde arkası ortaya çıktı! “Ece Erken tufaya düştü"

"BU KÖTÜ İNSANLARLA ADIMIN DAHA FAZLA YAN YANA GELMESİNİ İSTEMİYORUM"

Bir süredir içine kapanan ve sadece Instagram hesabı aracılığıyla sevenleriyle iletişime geçen, eşine olan özlemini de paylaşımlarıyla sıkça dile getiren Ece Erken, şu açıklamayı yaptı: