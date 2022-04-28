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Reddi mirasın perde arkası ortaya çıktı! “Ece Erken tufaya düştü"

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken, miras tartışmalarına son noktayı koydu. Geçtiğimiz günlerde eşinden kalan 12 adet lüks saati, 15 milyon liraya sattığı iddia edilen ünlü sunucu çıkan haberlere isyan eden ünlü sunucu, 'miras' haberlerinden bunaldı ve reddimiras yaptığını açıkladı. Kararın ardından açıklama yapan "Reddi mirastan sonra ortaya çıktı. Ece de tufaya düştü" dedi.

Giriş Tarihi: 28.04.2022 09:25
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Reddi mirasın perde arkası ortaya çıktı! “Ece Erken tufaya düştü

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, moralsiz haliyle dikkat çekti.

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Reddi mirasın perde arkası ortaya çıktı! “Ece Erken tufaya düştü

Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan 'miras' haberlerinden bunalıp reddi miras yaptığını açıklayan ünlü sunucu, muhabirlerin sorularına cevap vermedi.

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Reddi mirasın perde arkası ortaya çıktı! “Ece Erken tufaya düştü

Öte yandan; Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti, uzun süre aşk yaşadıktan sonra Haziran 2021'de dünyaevine girmiş, evlilik haberini de "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajıyla duyurmuştu.

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Reddi mirasın perde arkası ortaya çıktı! “Ece Erken tufaya düştü

Nikâh masasına oturduktan sadece yedi ay sonra Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi, avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu Yeşilköy'de bulunan balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken, 'miras' kararını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

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Reddi mirasın perde arkası ortaya çıktı! “Ece Erken tufaya düştü

"BU KÖTÜ İNSANLARLA ADIMIN DAHA FAZLA YAN YANA GELMESİNİ İSTEMİYORUM"

Bir süredir içine kapanan ve sadece Instagram hesabı aracılığıyla sevenleriyle iletişime geçen, eşine olan özlemini de paylaşımlarıyla sıkça dile getiren Ece Erken, şu açıklamayı yaptı: