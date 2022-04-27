Kuruluş Osman’ın Nikola’sı memleketiyle şaşırttı! Erkan Avcı bakın aslen nereli çıktı

Sonrasında Sakarya Fırat ve Ayrılık gibi dizilerde de rol almış ve Karadayı adlı diziyle büyük üne kavuşmuştur. Başarılı oyuncu Erkan Avcı, aynı zamanda Gişe Memuru, Zenne, Can ve Müslüm gibi çeşitli yapımlarda da rol almıştır. Başarılı oyuncu Erkan Avcı, ardından da Payitaht Abdülhamit adlı dizide Fehmi Paşa karakterine hayat vermiş; Cesur ve Güzel adlı dizide ise Korhan Karlıdağ karakterine can vermiştir.