27 Nisan 2022, Çarşamba
Kuruluş Osman’ın Nikola’sı memleketiyle şaşırttı! Erkan Avcı bakın aslen nereli çıktı
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Nikola karakteriyle izleyici karşısına çıkan Erkan Avcı, ekrana damgasını vurdu. Bugüne kadar pek çok dizi ve filmde rol alan Avcı, Nikola karakterindeki başarısıyla gönüllere taht kurdu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan oyuncu, memleketiyle merak konusu oldu. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Erkan Avcı'nın memleketi...
Giriş Tarihi: 27.04.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 16:50
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