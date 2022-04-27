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Kuruluş Osman’ın Nikola’sı memleketiyle şaşırttı! Erkan Avcı bakın aslen nereli çıktı

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Nikola karakteriyle izleyici karşısına çıkan Erkan Avcı, ekrana damgasını vurdu. Bugüne kadar pek çok dizi ve filmde rol alan Avcı, Nikola karakterindeki başarısıyla gönüllere taht kurdu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan oyuncu, memleketiyle merak konusu oldu. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Erkan Avcı'nın memleketi...

Giriş Tarihi: 27.04.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 16:50
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Kuruluş Osman’ın Nikola’sı memleketiyle şaşırttı! Erkan Avcı bakın aslen nereli çıktı

Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Erkan Avcı izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Bugüne kadar çeşitli dizi ve filmlerde görev alan Erkan Avcı, oyunculuk kariyerine "Köprü" adlı diziyle başladı.

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Kuruluş Osman’ın Nikola’sı memleketiyle şaşırttı! Erkan Avcı bakın aslen nereli çıktı

Sonrasında Sakarya Fırat ve Ayrılık gibi dizilerde de rol almış ve Karadayı adlı diziyle büyük üne kavuşmuştur. Başarılı oyuncu Erkan Avcı, aynı zamanda Gişe Memuru, Zenne, Can ve Müslüm gibi çeşitli yapımlarda da rol almıştır. Başarılı oyuncu Erkan Avcı, ardından da Payitaht Abdülhamit adlı dizide Fehmi Paşa karakterine hayat vermiş; Cesur ve Güzel adlı dizide ise Korhan Karlıdağ karakterine can vermiştir.

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Kuruluş Osman’ın Nikola’sı memleketiyle şaşırttı! Erkan Avcı bakın aslen nereli çıktı

Başarılı oyuncu Erkan Avcı, 2019 senesinde Çukur dizisinde Çeto rolüyle büyük ün kazanan Avcı, Nikola rolündeki başarısıyla adeta gönülleri fethetti.

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Kuruluş Osman’ın Nikola’sı memleketiyle şaşırttı! Erkan Avcı bakın aslen nereli çıktı

İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan oyuncu, memleketiyle merak konusu oldu. İşte Erkan Avcı başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

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Kuruluş Osman’ın Nikola’sı memleketiyle şaşırttı! Erkan Avcı bakın aslen nereli çıktı

Burak Özçivit – Gaziantep