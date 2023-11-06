Yahudi şarkıcı Sami Levi’den Netanyahu tepkisi: Desteklemem mümkün değil!

HALKI DA DESTEKLEMİYOR

Son günlerde İsrail-Filistin arasında yaşanan savaş hakkında ne düşünüyorsunuz?

Savunmasız insanların ölmesini hiçbir şekilde kabullenemiyorum. Savaşların kazananı olmaz, çocuklar ölüyor. Hastanelerin bombalanmasını nasıl kabul edebilirim ki... İnsanlık dışı tablolara şahit oluyoruz. Yıllardır devam eden yerleşim sorunu var ve bir türlü çözülmüyor. Hastanedeki masum insanlar da öldü, müzik festivaline giden masumlar da... Sürekli ölümler yaşanıyor. Netanyahu'nun savaş politikasını savunmam, desteklemem mümkün değil. Bakın ben Yahudi bir ailede doğdum diye Netanyahu'nun yaptıklarını olumlu görmem, onaylamam mümkün değil. Ben çok inançlı bir Museviyim ve bizim dinimizde de, Müslümanlıkta da, Hristiyanlıkta da "Öldürmeyeceksin" diyor. Buna rağmen insanların öldürülmesini kabullenmem veya onaylamam mümkün değil. Bana sosyal medyadan, 'Kahrolsun İsrail desene, siz Yahudiler' diye yazanlar oluyor.