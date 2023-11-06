06 Kasım 2023, Pazartesi
Yahudi şarkıcı Sami Levi’den Netanyahu tepkisi: Desteklemem mümkün değil!
Sefarad grubunun solisti Sami Levi, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Yahudi bir aileden gelen Levi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş politikasını savunmasının mümkün olmadığını belirtti. İsrail halkının savaştan dolayı çok mutsuz olduğunu belirten şarkıcı, "Cumhurbaşkanımız kadar hiçbir lider Filistin halkına sahip çıkmıyor. Müslüman ülkelerin liderleri çok geri planda kalıyor. Cumhurbaşkanımız insani bir tavır sergiliyor, tutumunu çok beğeniyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 06.11.2023 09:22
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