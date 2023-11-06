Milyoner’de Filistin sorusu geceye damga vurdu! Zulme yeniden dikkat çekildi: Oradaki insanlar için dua ediyoruz | İşte 1 milyonluk soru...

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekran başındakilere heyecanlı dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Eyüp İşler'e gelen 1 milyonluk soru milyonlara duygulu anlar yaşattı. Filistin farkındalığı yaşatan soru geceye damga vururken Kenan İmirzalıoğlu'nun "Dayanamıyoruz, içimiz yanıyor" ifadeleri de adeta tüyleri diken diken etti. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde o anlar…

Giriş Tarihi: 06.11.2023 01:14 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 03:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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