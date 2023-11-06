Bergüzar Korel oğlu Ali’yi paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Boyumu geçti, evet"

Binbir Gece dizisinde aşk yaşamaya başlayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir yıl sonra oğulları Ali'yi kucağına alan çift, daha sonra 2020 ve 2021 yıllarında peş peşe anne baba olma mutluluğu yaşamıştı. Çocuklarını kameralardan uzakta büyüten Korel, oğlu Ali'yle fotoğrafını yayınladı. Ali'nin annesinin boyunu geçtiği görüldü. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...