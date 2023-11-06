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Bergüzar Korel oğlu Ali’yi paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Boyumu geçti, evet"

Binbir Gece dizisinde aşk yaşamaya başlayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir yıl sonra oğulları Ali'yi kucağına alan çift, daha sonra 2020 ve 2021 yıllarında peş peşe anne baba olma mutluluğu yaşamıştı. Çocuklarını kameralardan uzakta büyüten Korel, oğlu Ali'yle fotoğrafını yayınladı. Ali'nin annesinin boyunu geçtiği görüldü. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 06.11.2023 10:30
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Bergüzar Korel oğlu Ali’yi paylaştı sosyal medya yıkıldı! Boyumu geçti, evet

2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden oldu.

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Bergüzar Korel oğlu Ali’yi paylaştı sosyal medya yıkıldı! Boyumu geçti, evet

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise geçen yıl Kasım ayında kucağına aldı.

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Bergüzar Korel oğlu Ali’yi paylaştı sosyal medya yıkıldı! Boyumu geçti, evet

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç ailecek Türkiye'de geçirdikleri yaz tatili sonrası Londra'ya dönmüşlerdi.

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Bergüzar Korel oğlu Ali’yi paylaştı sosyal medya yıkıldı! Boyumu geçti, evet

Çocuklarının eğitimi için Londra'da yaşayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç işleri için İstanbul-Londra arasında mekik dokumaya başladı.

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Bergüzar Korel oğlu Ali’yi paylaştı sosyal medya yıkıldı! Boyumu geçti, evet

Çocuklarını kameralardan uzakta büyüten Korel, sosyal medya hesabından oğlu Ali'yi paylaştı. Korel paylaşımına ise, "Boyumu geçti, evet" notunu düştü