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Yağmur Sarnıç boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tuttu!
Eski futbolcu Emre Aşık'tan olaylı şekilde ayrılan ve boşanma davası henüz sonuçlanmayan Yağmur Sarnıç'ın eski eşi ve avukatı Funda Sadıkahmet Alp'i öldürmesi için kiralık katil tuttuğu iddia edildi. Çocuklarının velayeti nedeniyle sık sık karşı karşıya gelen ikili para konusunda da anlaşmazlık yaşıyordu. Emre Aşık'ı öldürerek bütün parasını almak isteyen Yağmur Sarnıç'ın cinayetleri işlemesi için İ.Y.'ye 10 milyon lira para teklifinde bulunduğu iddia edildi.
Giriş Tarihi: 24.06.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 17:10
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