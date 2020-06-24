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Haberler Galeri Yağmur Sarnıç boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tuttu!

Yağmur Sarnıç boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tuttu!

Eski futbolcu Emre Aşık'tan olaylı şekilde ayrılan ve boşanma davası henüz sonuçlanmayan Yağmur Sarnıç'ın eski eşi ve avukatı Funda Sadıkahmet Alp'i öldürmesi için kiralık katil tuttuğu iddia edildi. Çocuklarının velayeti nedeniyle sık sık karşı karşıya gelen ikili para konusunda da anlaşmazlık yaşıyordu. Emre Aşık'ı öldürerek bütün parasını almak isteyen Yağmur Sarnıç'ın cinayetleri işlemesi için İ.Y.'ye 10 milyon lira para teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 24.06.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 17:10
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Yağmur Sarnıç boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tuttu!

Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç, üç ay önce Düzce'de cezaevi firarisi Erdi Sungur'la jandarmadan kaçarken gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan Sarnıç'ın yanındaki şüpheli tutuklanırken, üçüncü kişinin ifadesindeki Emre Aşık'ı ve avukatı Funda Sadıkahmet Alp'i öldürüp, Düzce'de gömeceklerine dair öne sürülen iddia şaşkınlık yarattı.

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Yağmur Sarnıç boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tuttu!

Yağmur Sarnıç, geçen mart ayında Düzce'de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi Erdi Sungur'la yakalandı.

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Yağmur Sarnıç boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tuttu!

Habertürk'ün haberine göre, Erdi Sungur ve Yağmur Sarnıç'ın bulunduğu araçta iki silah çıktı. Soruşturma kapsamında bir süre sonra Sungur'u saklayan İ.Y. gözaltına alındı.

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Yağmur Sarnıç boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tuttu!

İddiaya göre, Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur, Emre Aşık'ı öldürtmeyi planlıyordu. İ.Y. ifadesinde cinayet planını da anlattı:

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Yağmur Sarnıç boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tuttu!

"ÖLÜRSE PARA YAĞMUR'A KALACAK"

"Kahvaltıda Emre Aşık'ı öldürmek için plan yaptılar. Parasını almak için öldüreceklerini söylediler. Erdi, bana, 'Eğer Emre'yi öldürürsen para Yağmur'a kalacak. Bu paradan sana 10 milyon lira vereceğim. Sen bize bu işi yapacağımız yeri göstereceksin' dedi.