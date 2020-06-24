Yağmur Sarnıç boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tuttu!

"ÖLÜRSE PARA YAĞMUR'A KALACAK"

"Kahvaltıda Emre Aşık'ı öldürmek için plan yaptılar. Parasını almak için öldüreceklerini söylediler. Erdi, bana, 'Eğer Emre'yi öldürürsen para Yağmur'a kalacak. Bu paradan sana 10 milyon lira vereceğim. Sen bize bu işi yapacağımız yeri göstereceksin' dedi.

