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Haberler Galeri Sercan Yıldırım Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı tartışma sonrası notları ifşa etti!

Sercan Yıldırım Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı tartışma sonrası notları ifşa etti!

Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Sercan ve Nisa arasında yaşanan tartışmada yeni gelişme yaşandı. Sercan'ın Nisa'yı eleme adayı olarak göstermesinin ardından ikili arasında başlayan tartışma sonrası ikili arasında çıkan aşk dedikodusu yeniden gündeme geldi. Platonik bir şey yaşamadığını söyleyen Sercan, Nisa'nın kendisine yazdığı notları ifşa etti.

Giriş Tarihi: 24.06.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 15:34
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Sercan Yıldırım Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı tartışma sonrası notları ifşa etti!

Survivor yarışmacıları Sercan ve Nisa bir dönem aralarında çıkan aşk haberiyle magazin gündemine damga vurmuştu.

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Sercan Yıldırım Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı tartışma sonrası notları ifşa etti!

Nisa'ya duygularını açan Sercan olumsuz yanıt almış ve ikili baş başa konuşarak konuyu kapatmıştı. Geçtiğimiz günlerde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası Nisa ve Sercan, aylar sonra eski defterleri açarak polemiğe girdi.

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Sercan Yıldırım Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı tartışma sonrası notları ifşa etti!

Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan'ın Nisa'yı eleme potasına çıkarması ikili arasında gerginliğe neden oldu.

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Sercan Yıldırım Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı tartışma sonrası notları ifşa etti!

Ada konseyinde konuşan Sercan, "Nisa'nın peşinden koşuyormuşum havası verildi. Çantamda notlar var. Cemal Can da buna şahit" dedi.

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Sercan Yıldırım Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı tartışma sonrası notları ifşa etti!

Sercan, dün akşam yayınlanan bölümde Nisa'nın kendisine verdiği notları gösterdi.