Sercan Yıldırım Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı tartışma sonrası notları ifşa etti!

Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Sercan ve Nisa arasında yaşanan tartışmada yeni gelişme yaşandı. Sercan'ın Nisa'yı eleme adayı olarak göstermesinin ardından ikili arasında başlayan tartışma sonrası ikili arasında çıkan aşk dedikodusu yeniden gündeme geldi. Platonik bir şey yaşamadığını söyleyen Sercan, Nisa'nın kendisine yazdığı notları ifşa etti.