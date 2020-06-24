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Haberler Galeri Cenan Adıgüzel’den ayrılan Bahar Şahin 2 gün sonra rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay’la yakalandı

Cenan Adıgüzel’den ayrılan Bahar Şahin 2 gün sonra rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay’la yakalandı

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle adından söz ettiren Bahar Şahin, bir süre önceki Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Cenan Adıgüzel'le aşk yaşamaya başlamıştı. Adıgüzel'le 2 gün önce yollarını ayıran Bahar Şahin, geçtiğimiz günlerde final yapan dizideki rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay ile samimi halde yakalandı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Bahar Şahin sessizliğini korurken Mehmet Ozan Dolunay'dan açıklama geldi. İşte Bahar Şahin'le yakalanan Mehmet Ozan Dolunay'ın görüntüleri ve yaptığı açıklama...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 18:00 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 18:13
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Cenan Adıgüzel’den ayrılan Bahar Şahin 2 gün sonra rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay’la yakalandı

Zalim İstanbul dizisinin yıldızı Bahar Şahin, yaklaşık 6 önce aşk yaşamaya başladığı Cenan Adıgüzel'le birlikteyken, Zalim İstanbul dizisindeki partneri Mehmet Ozan Dolunay'la yakınlaştığı iddia edilmişti.

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Cenan Adıgüzel’den ayrılan Bahar Şahin 2 gün sonra rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay’la yakalandı

Çift hakkında çıkan aşk dedikoduları doğru çıktı.

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Cenan Adıgüzel’den ayrılan Bahar Şahin 2 gün sonra rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay’la yakalandı

AYRILIKTAN 2 GÜN SONRA YAKALANDI

Milliyet'te yer alan habere göre; sevgilisinin rol arkadaşıyla yakınlaştığını duyan Cenan Adıgüzel, Şahin ile tartışarak ilişkisine son noktayı koydu.

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Cenan Adıgüzel’den ayrılan Bahar Şahin 2 gün sonra rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay’la yakalandı

Adıgüzel'le yollarını ayrılan Bahar Şahin ise 2 gün sonra Mehmet Ozan Dolunay ile görüntülendi. Genç aşıklar, önceki gün bir mekanda baş başa yemek yedi.

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Cenan Adıgüzel’den ayrılan Bahar Şahin 2 gün sonra rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay’la yakalandı

ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDILAR

Sahil kenarındaki restoranda karşılık yemek yiyen ikili, çevredekilere aldırış etmeden öpüştü. İkili, mekanda üç saat oturduktan sonra taksiyle ayrıldı.