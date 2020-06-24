Cenan Adıgüzel’den ayrılan Bahar Şahin 2 gün sonra rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay’la yakalandı

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle adından söz ettiren Bahar Şahin, bir süre önceki Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Cenan Adıgüzel'le aşk yaşamaya başlamıştı. Adıgüzel'le 2 gün önce yollarını ayıran Bahar Şahin, geçtiğimiz günlerde final yapan dizideki rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay ile samimi halde yakalandı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Bahar Şahin sessizliğini korurken Mehmet Ozan Dolunay'dan açıklama geldi. İşte Bahar Şahin'le yakalanan Mehmet Ozan Dolunay'ın görüntüleri ve yaptığı açıklama...