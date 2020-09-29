Yağmur Aşık tarafından tehdit edilen Emre Aşık karakola koştu: Beni koruyun!

Yağmur Aşık ile olaylı şekilde ayrılan ve boşanma davası hala süren Emre Aşık, karakola koştu. Yağmur Aşık tarafından ölümle tehdit edilen Emre Aşık önceki gün Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Aşık'ın avukatı, "Yargılama devam ederken yine bir ihbar alındı. İhbarı savcılık değerlendirdi. Biz de ifademizi verdik. Gelen tehditlerle ilgili de koruma kararı aldırdık" dedi. Emre Aşık'ın ifadesinden sonra polis ekipleri Yağmur Aşık'ı kaldığı siteden alıp karakola götürdü. Aşık, tehdit ve adam öldürmeye teşebbüsten 9 saat ifade verdi.