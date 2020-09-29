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Yağmur Aşık tarafından tehdit edilen Emre Aşık karakola koştu: Beni koruyun!

Yağmur Aşık ile olaylı şekilde ayrılan ve boşanma davası hala süren Emre Aşık, karakola koştu. Yağmur Aşık tarafından ölümle tehdit edilen Emre Aşık önceki gün Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Aşık'ın avukatı, "Yargılama devam ederken yine bir ihbar alındı. İhbarı savcılık değerlendirdi. Biz de ifademizi verdik. Gelen tehditlerle ilgili de koruma kararı aldırdık" dedi. Emre Aşık'ın ifadesinden sonra polis ekipleri Yağmur Aşık'ı kaldığı siteden alıp karakola götürdü. Aşık, tehdit ve adam öldürmeye teşebbüsten 9 saat ifade verdi.

Giriş Tarihi: 29.09.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 09:05
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Yağmur Aşık tarafından tehdit edilen Emre Aşık karakola koştu: Beni koruyun!

Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle karakola başvurdu. Avukatı "Yağmur Aşık hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı. Emre Aşık'a yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili de koruma kararı aldırdık" dedi

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Yağmur Aşık tarafından tehdit edilen Emre Aşık karakola koştu: Beni koruyun!

Boşanma davaları yılan hikayesine dönen eski futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık cephesinde yeni bir olay yaşandı. Emre Aşık, önceki gün öğlen saatlerinde Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne giderek eşi tarafından tehdit edildiğine dair iki saat ifade verdi.

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Yağmur Aşık tarafından tehdit edilen Emre Aşık karakola koştu: Beni koruyun!

Aşık, çıkışta avukatıyla açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin, "Tehdit edildiğinize dair haberler çıktı. Başınıza silah dayandığı ve kendi mezarınızı kazdığınız doğru mu?" sorularına avukatı cevap verdi.

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Yağmur Aşık tarafından tehdit edilen Emre Aşık karakola koştu: Beni koruyun!

Aşık'ın avukatı, "Bununla ilgili olarak Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'ne adam öldürmeye tam teşebbüsten dolayı şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Yargılama devam ederken yine bir ihbar alındı.

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Yağmur Aşık tarafından tehdit edilen Emre Aşık karakola koştu: Beni koruyun!

İhbarı savcılık değerlendirdi. Biz de ifademizi verdik. Bununla ilgili soruşturma devam ediyor" diye konuştu.