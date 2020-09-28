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Elite 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten yeni açıklama! Elite yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Elite 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'in sevilen dizisi Elite'nin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İspanyol dizisi Elite, yayınlanan sezonlarıyla adından söz ettiriyor. Hayranları dizinin yeni sezon tarihi hakkında yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Elite 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Elite yeni sezon tarihi açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 23:35 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 23:39
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Elite 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten yeni açıklama! Elite yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Elite 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Elite yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in dünyaca ünlü İspanyol dizisi Elite'nin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yeni sezonda kadroda yeni isimlerin yer alacağı açıklanmıştı. Dizinin takipçileri hangi isimlerin devam edeceği konusunda merakı sürüyor. İşte, Elite 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Elite yeni sezon tarihi açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Elite 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten yeni açıklama! Elite yeni sezon tarihi açıklandı mı?

ELİTE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide, İspanya'nın en ünlü ve önemli okullarından birisi olan Las Encinas adında bir özel okul bulunuyor. Bu kadar ünlü okul olması sebebi ile zengin kişilerin çocukları bu okulda eğitim almaktadır. Okulun öğrencilerinin tamamının tanınan ve maddi yönden geliri olan ailelerin çocuklarından oluşmasının yanı sıra bu okula gitmeye hak kazanan 3 farklı çocuk da bulunuyor. Burslu şekilde okulda eğitim görmeye hak kazanan bu 3 öğrenci, eski okullarının depremde yıkılması nedeni ile bu hakkı elde ediyor.

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Elite 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten yeni açıklama! Elite yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Elite dizisinin konusu tam olarak bu 3 öğrencinin okula gelmesi sonucunda başlıyor. Tamamen gençlik dizisi olmasının yanı sıra dizi içinde oldukça gizemli olaylarda yer almaktadır. Okula yeni gelen burslu 3 öğrencinin ardından okuldaki bir öğrencinin ölmesi olayları tamamen değiştiriyor. Maddi konum farklılıkları nedeni ile bu ölümden 3 öğrencinin sorumlu tutulması sonrasında gizemli olaylar birer birer dizi içinde yer almaya başlıyor. Elite dizisinde Müslüman olan ve okulda başörtüsü takan bir öğrencinin uyarı alması ve başörtüsünü takmaktan vazgeçmesi gibi olaylara da yer verilmiştir. Her sezon farklı heyecanların yer aldığı dizinin önümüzdeki sezonu ise izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

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Elite 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten yeni açıklama! Elite yeni sezon tarihi açıklandı mı?

ELİTE KAÇ BÖLÜM VE SEZON?

Toplamda 3 sezon yayınlanmış olan Elite dizisi, her sezon 8'er bölüm olmak üzere şu ana kadar toplamda 24 bölüm şeklinde yayınlanmıştır. Elite dizisinin 4. Sezonunun yayınlanma tarihinin ise 2020 yılının sonlarına doğru olacağı tahmin edilmektedir. Son sezonunda diğer sezonlarda olduğu gibi 8 bölümden oluşacağı düşünülüyor.

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Elite 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten yeni açıklama! Elite yeni sezon tarihi açıklandı mı?

ELİTE OYUNCULARI (OYUNCU KADROSU) KİMLER?

Dizinin ilk bölümünden bu yana en beğenilen ve ilgi gösterilen başrol karakteri olan Carla'yı canlandıran Ester Exposito'dur. Elite dizsinin diğer oyuncu kadrosu ve karakterleri şu şekildedir:

- Ester Exposito: Carla

- Omar Ayuso: Omar

- Miguel Bernardeu: Guzman

- Mina El Hammadi: Nadia