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Süreyya Yalçın son haliyle korkuttu! ‘Artık kilo vermeyin…’

Sık sık giyim tarzıyla gündeme gelen Süreyya Yalçın, son haliyle takipçilerini korkuttu. Anne olmaya karar veren ve doktorunun tavsiyesiyle detoks programına giren Yalçın, 1.5 ayda 13 kilo birden vermişti. Sosyal medyada paylaştı fotoğraflarla kısa sürede çok sayıda beğeni alırken bazı takipçileri de Yalçın'a 'Süreyya Hanım çok zayıflamışsınız artık, kilo vermeyin' yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 29.09.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 09:28
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Süreyya Yalçın son haliyle korkuttu! ‘Artık kilo vermeyin…’

Giyim tarzıyla sık sık gündeme gelen Süreyya Yalçın, yine tarzıyla dikkat çekti.

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Süreyya Yalçın son haliyle korkuttu! ‘Artık kilo vermeyin…’

Uzun süredir Amerika'da yaşayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda zayıflığı dikkat çekti.

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Süreyya Yalçın son haliyle korkuttu! ‘Artık kilo vermeyin…’

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın, şu aralar Florida'da.
Yalçın, karantina kurallarının yumuşaması ile birlikte güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.

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Süreyya Yalçın son haliyle korkuttu! ‘Artık kilo vermeyin…’

Sosyal medya hesabını aktif kullanan 36 yaşındaki sosyetik güzel, tatilinden yeni kesitleri paylaştı. Yalçın, paylaştığı fotoğraflarda zayıflığı ile dikkat çekti.

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Süreyya Yalçın son haliyle korkuttu! ‘Artık kilo vermeyin…’

Sosyetik güzelin kareleri sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça yorum aldı.