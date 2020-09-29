Süreyya Yalçın son haliyle korkuttu! ‘Artık kilo vermeyin…’

Sık sık giyim tarzıyla gündeme gelen Süreyya Yalçın, son haliyle takipçilerini korkuttu. Anne olmaya karar veren ve doktorunun tavsiyesiyle detoks programına giren Yalçın, 1.5 ayda 13 kilo birden vermişti. Sosyal medyada paylaştı fotoğraflarla kısa sürede çok sayıda beğeni alırken bazı takipçileri de Yalçın'a 'Süreyya Hanım çok zayıflamışsınız artık, kilo vermeyin' yorumunda bulundu.