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Will Smith Müslüman mı oldu? Kur'an-ı Kerim açıklamasıyla gündemde! "Yanlış anlayamazsın"

Ünlü aktör Will Smith, "King Richard" filmindeki performansıyla 94'üncü Oscar Ödül Töreni'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmasının ardından, bir skandal ile gündeme gelmişti. Oscar ödüllü oyuncu, son olarak Kur'an-ı Kerim ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim okuduğunu söyleyen Will Smith'in sözleri gündem oldu. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 20.03.2024 12:21 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 12:25
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Will Smith Müslüman mı oldu? Kur’an-ı Kerim açıklamasıyla gündemde! Yanlış anlayamazsın

Ünlü oyuncu Will Smith, katıldığı Oscar Ödül Töreni'nde Chris Rock'a tokat atmasıyla gündeme gelmişti.

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Will Smith Müslüman mı oldu? Kur’an-ı Kerim açıklamasıyla gündemde! Yanlış anlayamazsın

Smith, skandal olayın ardından ödülünü almak üzere sahneye çıkmıştı. Ünlü oyuncu, gözyaşlarını tutamamış ve yaşananlardan dolayı özür dilemişti.

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Will Smith Müslüman mı oldu? Kur’an-ı Kerim açıklamasıyla gündemde! Yanlış anlayamazsın

Açıklama yapan Will Smith, "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. Ödül kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım" ifadelerini kullanmıştı.

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Will Smith Müslüman mı oldu? Kur’an-ı Kerim açıklamasıyla gündemde! Yanlış anlayamazsın

Ayrıca, "Bu nedenle akademiyi bıraktığını ve kurulun uygun göreceği diğer cezaları da kabul edeceğini" belirtmişti. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ise Smith'i 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men etmişti.

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Will Smith Müslüman mı oldu? Kur’an-ı Kerim açıklamasıyla gündemde! Yanlış anlayamazsın

O OLAY SONRASI İSLAMİYETE YÖNELDİ!

Dünyaca ünlü aktör, Mısırlı gazeteci Amr Adeeb'in 'Big Time Podcast' adlı programına konuk olan Smith, yaptığı İslamiyet açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çekti.