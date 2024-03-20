Will Smith Müslüman mı oldu? Kur'an-ı Kerim açıklamasıyla gündemde! "Yanlış anlayamazsın"

Ayrıca, "Bu nedenle akademiyi bıraktığını ve kurulun uygun göreceği diğer cezaları da kabul edeceğini" belirtmişti. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ise Smith'i 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men etmişti.