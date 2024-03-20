20 Mart 2024, Çarşamba
Will Smith Müslüman mı oldu? Kur'an-ı Kerim açıklamasıyla gündemde! "Yanlış anlayamazsın"
Ünlü aktör Will Smith, "King Richard" filmindeki performansıyla 94'üncü Oscar Ödül Töreni'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmasının ardından, bir skandal ile gündeme gelmişti. Oscar ödüllü oyuncu, son olarak Kur'an-ı Kerim ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim okuduğunu söyleyen Will Smith'in sözleri gündem oldu. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 20.03.2024 12:21 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 12:25
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