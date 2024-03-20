ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nin ilk afişi yayınlandı! Oyuncu kadrosu...

ATV ekranlarına bomba gibi bir dizi geliyor. Başrollerinde Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı yapım, eski aşıkların yıllar sonra yeniden bir araya gelmesini ve ortaya çıkan sırların hayatlarını nasıl etkilediğini anlatıyor. Öte yandan, başarılı oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle gün sayan Yaban Çiçekleri'nin ilk afişi yayınlandı. İşte dizi hakkında merak edilenler...