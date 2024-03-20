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Haberler Galeri 156'dan 85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün! Genç şarkıcının son hali...

156'dan 85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün! Genç şarkıcının son hali...

Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını duyan Ferah Zeydan, verdiği kilolarla gündem oluyor. Mide küçültme ameliyatı sonrası büyük bir değişim geçiren genç şarkıcı, son haliyle herkesi şaşırtıyor. Geçmişte X Factor yarışmasında güçlü sesiyle dikkat çeken Zeydan'ın yıllar içindeki değişimi ise yok artık dedirtiyor. İşte, 156'dan 85 kiloya düşen Ferah Zeydan'ın son hali...

Giriş Tarihi: 20.03.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 11:35
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156’dan 85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan’ı bir de şimdi görün! Genç şarkıcının son hali...

Mide küçültme ameliyatı geçiren Ferah Zeydan, verdiği kilolarla büyük bir değişim yaşadı.

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156’dan 85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan’ı bir de şimdi görün! Genç şarkıcının son hali...

Geçmişte X Factor yarışmasında güçlü sesiyle dikkat çeken ve fazla kilolarından kurtulan Zeydan'ın bu değişimi hayranlarını şaşırttı.

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156’dan 85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan’ı bir de şimdi görün! Genç şarkıcının son hali...

Zeydan, 70 kilo vererek adeta bambaşka biri oldu. Daha önceki kilolu halleriyle tanınan Zeydan'ın son hali, görenlerde inanılmaz bir şaşkınlık yarattı.

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156’dan 85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan’ı bir de şimdi görün! Genç şarkıcının son hali...

Sinan Akçıl ile seslendirdiği şarkılarla tanınan ve yeni görünümüyle ilgi çeken Zeydan, yıllar içindeki değişimiyle sık sık gündem oluyor.

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156’dan 85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan’ı bir de şimdi görün! Genç şarkıcının son hali...

İşte Ferah Zeydan başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...