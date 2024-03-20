156'dan 85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün! Genç şarkıcının son hali...

Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını duyan Ferah Zeydan, verdiği kilolarla gündem oluyor. Mide küçültme ameliyatı sonrası büyük bir değişim geçiren genç şarkıcı, son haliyle herkesi şaşırtıyor. Geçmişte X Factor yarışmasında güçlü sesiyle dikkat çeken Zeydan'ın yıllar içindeki değişimi ise yok artık dedirtiyor. İşte, 156'dan 85 kiloya düşen Ferah Zeydan'ın son hali...