Wednesday 2.SEZON ÇIKTI mı? Netflix Wednesday 2.sezon ne zaman çıkacak? O AÇIKLAMA GELDİ!

Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı? sorularının cevapları dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Addams ailesinin biricik kızı Wednesday Addams'ın pek çok garip canlıyı bünyesinde barındıran Nevermore Akademi'ye başlamasıyla ilerleyen hikâye oldukça dikkat çekti. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?