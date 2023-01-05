06 Ocak 2023, Cuma
Wednesday 2.SEZON ÇIKTI mı? Netflix Wednesday 2.sezon ne zaman çıkacak? O AÇIKLAMA GELDİ!
Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı uzun süredir merak konusu oluyor. Lise çağındaki bir genç kızın oldukça farklı hikayesini korku komedi alanında izleyenlerine sunan diziyi izleyenler yeni sezon tarihini öğrenmek için arama motorlarında sorgulamalar yapıyor. İşte, Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? İşte, cevabı!
Giriş Tarihi: 05.01.2023 23:31 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 23:36
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