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Haberler Galeri Wednesday 2.SEZON ÇIKTI mı? Netflix Wednesday 2.sezon ne zaman çıkacak? O AÇIKLAMA GELDİ!

Wednesday 2.SEZON ÇIKTI mı? Netflix Wednesday 2.sezon ne zaman çıkacak? O AÇIKLAMA GELDİ!

Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı uzun süredir merak konusu oluyor. Lise çağındaki bir genç kızın oldukça farklı hikayesini korku komedi alanında izleyenlerine sunan diziyi izleyenler yeni sezon tarihini öğrenmek için arama motorlarında sorgulamalar yapıyor. İşte, Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? İşte, cevabı!

Giriş Tarihi: 05.01.2023 23:31 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 23:36
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Wednesday 2.SEZON ÇIKTI mı? Netflix Wednesday 2.sezon ne zaman çıkacak? O AÇIKLAMA GELDİ!

Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı? sorularının cevapları dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Addams ailesinin biricik kızı Wednesday Addams'ın pek çok garip canlıyı bünyesinde barındıran Nevermore Akademi'ye başlamasıyla ilerleyen hikâye oldukça dikkat çekti. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Wednesday 2.SEZON ÇIKTI mı? Netflix Wednesday 2.sezon ne zaman çıkacak? O AÇIKLAMA GELDİ!

WEDNESDAY 2. SEZON ÇIKACAK MI?

Haftalarca Netflix'in ilk sırasında bulunan Wednesday dizisinin 2. sezonunun olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

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Wednesday 2.SEZON ÇIKTI mı? Netflix Wednesday 2.sezon ne zaman çıkacak? O AÇIKLAMA GELDİ!

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ!

Netflix'in yeni dizisi "Wednesday"i Amazon Prime Video'ya kaptırma ihtimali ortaya atılmıştı. Netflix sözcüsü, Amazon'un MGM'yi satın alımının mevcut hak anlaşmalarını etkilemeyeceğini paylaştı. Yani Wednesday dizisi yoluna Netflix'te devam edecek.

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Wednesday 2.SEZON ÇIKTI mı? Netflix Wednesday 2.sezon ne zaman çıkacak? O AÇIKLAMA GELDİ!

WEDNESDAY DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.

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Wednesday 2.SEZON ÇIKTI mı? Netflix Wednesday 2.sezon ne zaman çıkacak? O AÇIKLAMA GELDİ!

Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor..