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Haberler Galeri MasterChef bu akşam neden YOK? MasterChef Türkiye bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman? FİNAL TARİHİ...

MasterChef bu akşam neden YOK? MasterChef Türkiye bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman? FİNAL TARİHİ...

MasterChef Türkiye'nin finali için geri sayım başladı. Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jürisini oluşturduğu yemek programı MasterChef'te kalan son dörtlü ile önce yarı final ve ardından final gerçekleştirilecek. Programı dün ve bu akşam yayın akışında göremeyen izleyiciler, MasterChef'in yayın gününü merak etmeye başladı. Peki, MasterChef neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte,MasterChef Türkiye hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 05.01.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 22:41
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MasterChef bu akşam neden YOK? MasterChef Türkiye bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman? FİNAL TARİHİ...

TV8 ekranlarının en sevilen yemek programı MasterChef'in finali için geri sayım başlamış durumda. Şefler, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği Masterchef yeni bölümü merak konusu oldu. Programı yayın akışında göremeyenler, "MasterChef yeni bölüm ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MasterChef bu akşam neden YOK? MasterChef Türkiye bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman? FİNAL TARİHİ...

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef programının yeni bölümü 5 Ocak Perşembe akşamı da ekranlarda olmayacak. MasterChef yayın saatinde Tuzak dizisi yeni bölümü yayınlanacak. MasterChef yeni bölüm ise 6 Ocak 2023 Cuma akşamı saat 20:00'da yayınlanacak.

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MasterChef bu akşam neden YOK? MasterChef Türkiye bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman? FİNAL TARİHİ...

MASTERCHEF BU AKŞAM NEDEN YOK?

MasterChef yeni bölüm ise 6 Ocak 2023 Cuma akşamı saat 20:00'da yayınlanacak. 5 Ocak 2023 TV8 yayın akışında Tuzak dizisi yer aldı.

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MasterChef bu akşam neden YOK? MasterChef Türkiye bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman? FİNAL TARİHİ...

MASTERCHEF TÜRKİYE FNAL TARİHİ BELLİ OLDU MU?

MasterChef final tarihi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl MasterChef Türkiye Ocak ayında sona ermişti. Öte yandan Survivor 2023'ün 15 Ocak tarihinde başlayacağı duyuruldu. Bu bilgiler ışığında, MasterChef finalinin 14 Ocak tarihinde yapılması bekleniyor. Ancak resmi bir açıklama yapılmadı. MasterChef final tarihi açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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MasterChef bu akşam neden YOK? MasterChef Türkiye bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman? FİNAL TARİHİ...

YARI FİNALİST BELLİ OLDU!

MasterChef Türkiye yarışmasının 3 Ocak 2023 Salı günü yayınlanan son bölümünde Metin, Ayaz, Kıvanç ve Görkem arasından birisi en başarılı yemekleri çıkararak ilk yarı finalist olmaya hak kazandı.