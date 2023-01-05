MasterChef bu akşam neden YOK? MasterChef Türkiye bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman? FİNAL TARİHİ...

MasterChef Türkiye'nin finali için geri sayım başladı. Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jürisini oluşturduğu yemek programı MasterChef'te kalan son dörtlü ile önce yarı final ve ardından final gerçekleştirilecek. Programı dün ve bu akşam yayın akışında göremeyen izleyiciler, MasterChef'in yayın gününü merak etmeye başladı. Peki, MasterChef neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte,MasterChef Türkiye hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 05.01.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 22:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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