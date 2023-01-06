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Haberler Galeri Sezer İnanoğlu’nun başı dertten kurtulmuyor! Yeşilçam’ın Sezercik’inin başını sahte senet yaktı

Sezer İnanoğlu’nun başı dertten kurtulmuyor! Yeşilçam’ın Sezercik’inin başını sahte senet yaktı

Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu'nun başı dertten kurtulmuyor. İnanoğlu, dolandırıcılık suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf Mahkemesi'ne başvuru hakkı bulunan Sezer İnanoğlu, eğer talebi kabul edilmezse cezaevine girecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 06.01.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 09:17
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Sezer İnanoğlu’nun başı dertten kurtulmuyor! Yeşilçam’ın Sezercik’inin başını sahte senet yaktı

Sezer İnanoğlu yine adliyelik oldu! 2007 yılında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı'ndan, 2018'de eşi Mehtap Meray Kaykasoğlu'nu ölümle tehdit ettiği için hakim karşısına çıkan İnanoğlu, şimdi de dolandırıcılıktan yargılandı.

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Sezer İnanoğlu’nun başı dertten kurtulmuyor! Yeşilçam’ın Sezercik’inin başını sahte senet yaktı

20 BİN TL'LİK SAHTE SENET

İnanoğlu ve annesi iddiaya göre geçtiğimiz yıllarda R.Ç. adlı şahısla bir ev satışı için anlaştı.

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Sezer İnanoğlu’nun başı dertten kurtulmuyor! Yeşilçam’ın Sezercik’inin başını sahte senet yaktı

Tapuda tüm ödemeyi yapan R.Ç. kendisine gönderilen 20 bin liralık bir senedin daha olduğunu öğrenince şikayetçi oldu.

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Sezer İnanoğlu’nun başı dertten kurtulmuyor! Yeşilçam’ın Sezercik’inin başını sahte senet yaktı

ANNESİ SERBEST KALDI

Yapılan incelemede senetteki imzanın R.Ç.'ye ait olmadığı ortaya çıktı.

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Sezer İnanoğlu’nun başı dertten kurtulmuyor! Yeşilçam’ın Sezercik’inin başını sahte senet yaktı

Bunun üzerine nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilikten Sezer İnanoğlu ve annesi hakkında 5 yıl 9 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı ve ikili yargılandı.