Sezer İnanoğlu’nun başı dertten kurtulmuyor! Yeşilçam’ın Sezercik’inin başını sahte senet yaktı
Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu'nun başı dertten kurtulmuyor. İnanoğlu, dolandırıcılık suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf Mahkemesi'ne başvuru hakkı bulunan Sezer İnanoğlu, eğer talebi kabul edilmezse cezaevine girecek.
Giriş Tarihi: 06.01.2023
09:17 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
09:17
Sezer İnanoğlu yine adliyelik oldu! 2007 yılında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı'ndan, 2018'de eşi Mehtap Meray Kaykasoğlu'nu ölümle tehdit ettiği için hakim karşısına çıkan İnanoğlu, şimdi de dolandırıcılıktan yargılandı.
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20 BİN TL'LİK SAHTE SENET
İnanoğlu ve annesi iddiaya göre geçtiğimiz yıllarda R.Ç. adlı şahısla bir ev satışı için anlaştı.
Tapuda tüm ödemeyi yapan R.Ç. kendisine gönderilen 20 bin liralık bir senedin daha olduğunu öğrenince şikayetçi oldu.
ANNESİ SERBEST KALDI
Yapılan incelemede senetteki imzanın R.Ç.'ye ait olmadığı ortaya çıktı.
Bunun üzerine nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilikten Sezer İnanoğlu ve annesi hakkında 5 yıl 9 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı ve ikili yargılandı.