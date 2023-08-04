Wednesday 2. sezon tarihi netleşti mi? İkinci sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte gelecek? Wednesday 2. sezonda neler olacak?

Heyecanla takip edilen Wednesday dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir başarıya imza attı. Usta yönetmen Tim Burton'ın yönetmenliğini üstlendiği dizi, izleyicilerden yoğun ilgi görerek büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. İlk haftada elde ettiği 341,23 milyon saatlik izlenme süresiyle Stranger Things'in 4. sezonunu geride bırakarak bir rekor kırdı. Peki Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday 2 sezonu hangi tarihte yayınlanacak?