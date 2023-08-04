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Haberler Galeri Wednesday 2. sezon tarihi netleşti mi? İkinci sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte gelecek? Wednesday 2. sezonda neler olacak?

Wednesday 2. sezon tarihi netleşti mi? İkinci sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte gelecek? Wednesday 2. sezonda neler olacak?

Heyecanla takip edilen Wednesday dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir başarıya imza attı. Usta yönetmen Tim Burton'ın yönetmenliğini üstlendiği dizi, izleyicilerden yoğun ilgi görerek büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. İlk haftada elde ettiği 341,23 milyon saatlik izlenme süresiyle Stranger Things'in 4. sezonunu geride bırakarak bir rekor kırdı. Peki Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday 2 sezonu hangi tarihte yayınlanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 15:27
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Wednesday 2. sezon tarihi netleşti mi? İkinci sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte gelecek? Wednesday 2. sezonda neler olacak?

Fenomen dizisi Wednesday'in heyecanla beklenen 2. sezonunun başlangıcı, dizinin sevenleri tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Tim Burton'ın yönetmenliğindeki bu eşsiz dizi, zeki, alaycı ve içi geçmiş dolu karakteri Wednesday Addams'ın maceralarını anlatarak izleyicileri büyülemişti. Yapımcılar ve ekip, Wednesday'in yeni sezonuna ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Dizi severler, Wednesday'in ikinci sezonunda neler yaşayacağını ve karakterlerin nasıl gelişeceğini heyecanla beklemeye devam ediyorlar. İşte son duyurular...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Wednesday 2. sezon tarihi netleşti mi? İkinci sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte gelecek? Wednesday 2. sezonda neler olacak?

WEDNESDAY İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Wednesday dizisinin yeni sezonu heyecanla beklenirken, Netflix 6 Ocak 2023 tarihinde 2. fragmanıyla dizinin sevenlerini heyecanlandırmıştı. Bazı iddialara göre, dizi, ilk sezonunda olduğu gibi yine Kasım ayında hayranlarıyla buluşacak. Dizi severler, sevilen karakter Wednesday Addams'ın maceralarının devamını merakla bekliyor. Yeni sezonun ne zaman yayınlanacağına dair resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Wednesday 2. sezon tarihi netleşti mi? İkinci sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte gelecek? Wednesday 2. sezonda neler olacak?

WEDNESDAY DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.

Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.

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Wednesday 2. sezon tarihi netleşti mi? İkinci sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte gelecek? Wednesday 2. sezonda neler olacak?

WEDNESDAY 2. SEZONDA NELER OLACAK?

Henüz dizinin 2. sezonun da işlenecek olan konuya dair detaylar bilinmiyor. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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Wednesday 2. sezon tarihi netleşti mi? İkinci sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte gelecek? Wednesday 2. sezonda neler olacak?

WEDNESDAY DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler Eylül 2021 ile Mart 2022 arasında Romanya'da gerçekleştirildi.