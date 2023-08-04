04 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şarkıcı kutsi benzini bitince yolda kaldı! Ters istikametteki kazada 2 kişi öldü

Şarkıcı kutsi benzini bitince yolda kaldı! Ters istikametteki kazada 2 kişi öldü

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi aracıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlediği sırada yakıtı bitti. Bir süre yolda bekleyen Kutsi, yakıtın getirilmesinin ardından yoluna devam etti. Diğer yandan Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakıt beklediği sırada Ankara yönünde TIR lastiğinin patlaması sonucu kaza yaşandı. Kazada 2 kişi öldü. İşte görüntüler...

Giriş Tarihi: 04.08.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 10:55
  • 1
  • 8
Şarkıcı kutsi benzini bitince yolda kaldı! Ters istikametteki kazada 2 kişi öldü

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde, asıl adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan şarkıcı ve oyuncu Kutsi, aracıyla ilerlediği sırada yakıtı bitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Şarkıcı kutsi benzini bitince yolda kaldı! Ters istikametteki kazada 2 kişi öldü

Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakıt beklediği sırada Ankara yönünde TIR lastiğinin patlaması sonucu kaza yaşandı.

  • 3
  • 8
Şarkıcı kutsi benzini bitince yolda kaldı! Ters istikametteki kazada 2 kişi öldü

Kazada 2 kişi öldü.

  • 4
  • 8
Şarkıcı kutsi benzini bitince yolda kaldı! Ters istikametteki kazada 2 kişi öldü

Bu sırada ters istikamette bekleyen Kutsi, yakıt için aradığı kişilerin gelmesiyle depoyu doldurdu.

  • 5
  • 8
Şarkıcı kutsi benzini bitince yolda kaldı! Ters istikametteki kazada 2 kişi öldü

Kutsi daha sonra yoluna devam etti.