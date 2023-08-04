Şarkıcı kutsi benzini bitince yolda kaldı! Ters istikametteki kazada 2 kişi öldü

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi aracıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlediği sırada yakıtı bitti. Bir süre yolda bekleyen Kutsi, yakıtın getirilmesinin ardından yoluna devam etti. Diğer yandan Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakıt beklediği sırada Ankara yönünde TIR lastiğinin patlaması sonucu kaza yaşandı. Kazada 2 kişi öldü. İşte görüntüler...