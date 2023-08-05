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Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan’dan müjdeli haber geldi! Doktoru paylaştı

Ekranın sevilen oyuncusu Ufuk Özkan'dan kötü haber gelmiş, 2. derece siroz olduğu öğrenilmişti. Organ bağışı için sıraya giren ve hastanede tedavi altına alınan oyuncudan sevindiren haber gelmişti. Sağlık durumunun iyiye gittiği ve organ nakline ihtiyacı olmadığı haberi hayranlarını sevindirirken oyuncunun sağlığı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte Ufuk Özkan'ın o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 05.08.2023 08:59
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Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan’dan müjdeli haber geldi! Doktoru paylaştı

Yer alacağı bir proje için Hollywood diyeti ile zayıflayan Ufuk Özkan'ın yanlış diyet programı bağışıklık sistemini çökertti.

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Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan’dan müjdeli haber geldi! Doktoru paylaştı

Hastaneye giderek tetkiklerini yaptıran ünlü oyuncunun ikinci derece siroz olduğu ortaya çıktı.

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Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan’dan müjdeli haber geldi! Doktoru paylaştı

Ünlü oyuncunun karaciğer nakli olması gerektiği belirtildi. Ancak tedavi süreci iyi giden Özkan'ın ilaçla tedavi edileceği belirtildi.

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Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan’dan müjdeli haber geldi! Doktoru paylaştı

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Özkan hastaneden fotoğrafını paylaşıp fotoğrafın altına ise, "Hastanede 15'inci gün. Arayan, soran dua eden sosyal medyada beni hiç yalnız bırakmayan sizler... Şükür; Ne çok sevenim varmış. Bana güç oldunuz. O zaman güzel haberi vereyim; Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam..." notunu yazdı.

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Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan’dan müjdeli haber geldi! Doktoru paylaştı

Ayrıca Özkan, "En kısa zamanda sahalara döneceğim. Gülmeye, güldürmeye devam. Hepinize; abilerim, ablalarım, kardeşlerim... Sarılmak istiyorum, desteğiniz paha biçilmez. İyi ki... Sevenlerime, hep güler yüzlü samimi hemşirelere, düşmeyeyim diye beni yıkayan Ahmet abime, diyet yemeklerini lezzetlendiren ve küçük kaçamaklar yapmama izin veren Sibel kardeşime, her saat başı ben uyurken bile kontrol eden Alihan kardeşime, odamı her gün resmen kırklayan Zeynep ablama ve adını hatırlayamadığım tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca beyefendiye güç ve güven veren aramaları ve mesajları için teşekkür ederim. Canlar böyle devam ederse 1 hafta sonra taburcu olurum. Tam hazır olmadan çıkmıyoruz çünkü bazı kan değerlerini sabitlememiz gerekiyor. Ama merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmıyorum. Daha uzun yıllar buralardayım." ifadelerini kullandı.