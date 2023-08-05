05 Ağustos 2023, Cumartesi
Sirozla mücadele eden Ufuk Özkan’dan müjdeli haber geldi! Doktoru paylaştı
Ekranın sevilen oyuncusu Ufuk Özkan'dan kötü haber gelmiş, 2. derece siroz olduğu öğrenilmişti. Organ bağışı için sıraya giren ve hastanede tedavi altına alınan oyuncudan sevindiren haber gelmişti. Sağlık durumunun iyiye gittiği ve organ nakline ihtiyacı olmadığı haberi hayranlarını sevindirirken oyuncunun sağlığı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte Ufuk Özkan'ın o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 05.08.2023 08:59
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