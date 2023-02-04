04 Şubat 2023, Cumartesi
Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, yayınlanacak mı? Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
"Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, yayınlanacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Wednesday, 2. sezonu ile ekranlara gelecek. Hayranları sevilen dizinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, yayınlanacak mı? Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 04.02.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 10:05
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