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İrem Derici aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle ilk kez yakalandı

İrem Derici Geçtiğimiz günlerde "At gibi aşığım ama çaktırmıyorum" açıklamasıyla gündem olmuştu. Hayatındaki kişiyi sır gibi saklayan popçunun paylaşımı yeni sevgilisini ele vermişti. Eski Survivor yarışmasıyla aşk yaşadığı ortaya çıkan Derici önceki gece Kuruçeşme'de eğlendi. Çıkışta 'aşk' sorularından kaçamazken Işıktutan'ın esprili cevabı ise gündem oldu.

Giriş Tarihi: 04.02.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 09:42
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İrem Derici aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle ilk kez yakalandı

Yoğun bir konser maratonu bulunan İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

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İrem Derici aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle ilk kez yakalandı

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda "At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim" itirafında bulunan Derici'nin yeni aşkı ortaya çıkmıştı.

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İrem Derici aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle ilk kez yakalandı

AYNI PAYLAŞIMI YAPTILAR

İddiaya göre 35 yaşındaki İrem Derici, gönlünü kendisinden 6 yaş küçük eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırmıştı. İkilinin ilişkisini ise Instagram hesaplarından yaptığı paylaşım ele vermişti.

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İrem Derici aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle ilk kez yakalandı

Işıktutan ve Derici, hesaplarından aynı kahvaltı masasının fotoğrafını paylaşarak birlikte olduklarını gözler önüne sermişti.

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İrem Derici aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle ilk kez yakalandı

CEM BELEVİ'NİN ARKADAŞI ÇIKTI

Öte yandan Derici'nin yeni aşkı, eski sevgilisi Cem Belevi'nin de yakın arkadaşı çıkmıştı. Derici ile ilişkisi ihanet yüzünden biten Belevi ile Işıktutan, önceki gün birlikte Galatasaray maçını izlemeye gitmişti.