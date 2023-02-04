İrem Derici aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle ilk kez yakalandı

İrem Derici Geçtiğimiz günlerde "At gibi aşığım ama çaktırmıyorum" açıklamasıyla gündem olmuştu. Hayatındaki kişiyi sır gibi saklayan popçunun paylaşımı yeni sevgilisini ele vermişti. Eski Survivor yarışmasıyla aşk yaşadığı ortaya çıkan Derici önceki gece Kuruçeşme'de eğlendi. Çıkışta 'aşk' sorularından kaçamazken Işıktutan'ın esprili cevabı ise gündem oldu.