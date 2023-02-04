Çiçeği burnunda aşıklar Zeynep Bastık ve Efe Çelik ilk kez görüntülendi! Yakalanınca bakın ne yaptı

Uzun süre aşk yaşadığı Tolga Akış'la 2021 yılında dünyaevine giren Zeynep Bastık, bir yıl olmadan ayrılık kararı almıştı. Boşanmanın ardından adı birçok isimle anılan Bastık'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı. DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik'le birliktelik yaşamaya başlayan popçu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi.

Giriş Tarihi: 04.02.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 10:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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