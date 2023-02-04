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Çiçeği burnunda aşıklar Zeynep Bastık ve Efe Çelik ilk kez görüntülendi! Yakalanınca bakın ne yaptı

Uzun süre aşk yaşadığı Tolga Akış'la 2021 yılında dünyaevine giren Zeynep Bastık, bir yıl olmadan ayrılık kararı almıştı. Boşanmanın ardından adı birçok isimle anılan Bastık'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı. DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik'le birliktelik yaşamaya başlayan popçu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi.

Giriş Tarihi: 04.02.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 10:55
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Çiçeği burnunda aşıklar Zeynep Bastık ve Efe Çelik ilk kez görüntülendi! Yakalanınca bakın ne yaptı

Pop müziğin son dönemdeki en gözde isimlerinden Zeynep Bastık, geçtiğimiz yaz Tolga Akış'la olan bir yıllık evliliğini resmen noktaladı.

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Çiçeği burnunda aşıklar Zeynep Bastık ve Efe Çelik ilk kez görüntülendi! Yakalanınca bakın ne yaptı

Ayrılığın ardından adı Uraz Kaygılaroğlu ve yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile aşk yaşadığı yazılan ünlü popçunun adı, bu kez de müzik piyasasının yakından tanıdığı bir isimle anıldı.

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Çiçeği burnunda aşıklar Zeynep Bastık ve Efe Çelik ilk kez görüntülendi! Yakalanınca bakın ne yaptı

Bastık'ın adı DJ Artz diye tanınan Efe Çelik'le birliktelik yaşadığı öne sürüldü.

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Çiçeği burnunda aşıklar Zeynep Bastık ve Efe Çelik ilk kez görüntülendi! Yakalanınca bakın ne yaptı

GÜLMEKLE YETİNDİ

Çıkan dedikodulardan sonra taze aşıklar ilk kez Wu Bomonti'de görüntülendi. Gece yarısı arkadaş grubu ile mekandan çıkan aşıklar, kendilerine iletilen soruları cevaplamadı. Bastık, basın mensuplarının ısrarlı sorularına gülmekle yetindi.

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Çiçeği burnunda aşıklar Zeynep Bastık ve Efe Çelik ilk kez görüntülendi! Yakalanınca bakın ne yaptı

İkili ardından hızlıca arabalarına binip evlerinin yolunu tuttu.