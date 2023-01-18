"Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 8. bölüm olarak ilk sezonu yayınlanan dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Bilindiği üzere Netflix, dizinin yeni sezonuyla ekranlarda olacağı müjdesini verdi. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix'ten onay geldi...