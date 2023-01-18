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Haberler Galeri Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix'ten onay geldi...

Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix'ten onay geldi...

"Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı dizileri arasında yer alan Wednesday yayınlanan ilk sezonuyla beğenileri üzerine topladı. Gelen son dakika açıklaması sonrasında dizinin 2. sezonda da sevenleriyle buluşacağının müjdesi verildi. Hayranları yeni sezon tarihi için araştırmlarını sıklaştırdı. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix'ten onay geldi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023 21:20
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Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix’ten onay geldi...

"Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 8. bölüm olarak ilk sezonu yayınlanan dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Bilindiği üzere Netflix, dizinin yeni sezonuyla ekranlarda olacağı müjdesini verdi. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix'ten onay geldi...

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Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix’ten onay geldi...

Tim Burton'un daha önce animasyon olarak sinemaya uyarlanan Addams Ailesi'nin tuhaf kızı Wednesday'e odaklanan sekiz bölümlük yeni dizisi, yayımlandığı ilk 28 günde bin 237 milyon saat izlenerek Netflix'in dili İngilizce dizileri arasında ikinci sıraya yerleşmişti.

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Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix’ten onay geldi...

Jenna Ortega'nın başrolünde yer aldığı Wednesday; Stranger Things 4. sezon, Squid Game ve Dahmer'le birlikte milyar saat sınırını geçen dört Netflix dizisinden birisi olarak da öne çıkıyor.

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Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix’ten onay geldi...

Dizinin ikinci sezonunun ne zaman onay alacağı da merakla bekleniyordu. Netflix, yayımladığı 55 saniyelik duyuru videosuyla Wednesday'in ikinci sezon onayı aldığını açıkladı.

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Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix’ten onay geldi...

WEDNESDAY 1. SEZONDA NELER YAŞANDI?

İşte Wednesday 1. sezon bölüm özetleri:

Wednesday 1. sezon 1. bölüm özeti:

Çarşamba Günü Doğanlar Dertli Olurlar

Berbat bir şaka yüzünden okuldan atılan Wednesday, anne ve babasının birbirlerine aşık olduğu yatılı bir okul olan Nevermore Akademisine gönderilir.