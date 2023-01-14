14 Ocak 2023, Cumartesi
Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. yeni sezon hangi tarihte başlayacak? Fragman yayınlandı mı?
Wednesday 2. sezon tarihi, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Netflix platformunda yayınlanan dizinin ilk sezonu büyük ilgi topladı. Netflix'in 2. sezona onay vermesini duyurmasının ardından, dizinin hayranları yeni sezon hakkında araştırmalara başladı. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. yeni sezon hangi tarihte başlayacak? Fragman yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 14.01.2023 16:56
- 1
- 23
- 2
- 23
- 3
- 23
- 4
- 23
- 5
- 23