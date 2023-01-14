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Haberler Galeri Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. yeni sezon hangi tarihte başlayacak? Fragman yayınlandı mı?

Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. yeni sezon hangi tarihte başlayacak? Fragman yayınlandı mı?

Wednesday 2. sezon tarihi, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Netflix platformunda yayınlanan dizinin ilk sezonu büyük ilgi topladı. Netflix'in 2. sezona onay vermesini duyurmasının ardından, dizinin hayranları yeni sezon hakkında araştırmalara başladı. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. yeni sezon hangi tarihte başlayacak? Fragman yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2023 16:56
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Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. yeni sezon hangi tarihte başlayacak? Fragman yayınlandı mı?

Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak, sorusu son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. Netflix'te yayınlanan Wednesday dizisinin ilk sezonu 8 bölüm olarak yayınlandı. İlk sezonu tamamlayan seyirciler, ikinci sezon hakkında detayları merak ediyor. Netflix ise dizinin ikinci sezonuna onay verdiğini duyurdu. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. yeni sezon hangi tarihte başlayacak? Fragman yayınlandı mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. yeni sezon hangi tarihte başlayacak? Fragman yayınlandı mı?

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adams Ailesi'nin kızlatına odaklanan Wednesday dizisinin ikinci sezonu için onay çıktı. Ancak yeni sezonun hangi tarihte yayınlanacağı henüz açıklanmadı. İlk sezon 2022 Kasım ayında çıkmıştı. İkinci sezonun da 2023 Kasım ayı gibi başlaması bekleniyor.

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Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. yeni sezon hangi tarihte başlayacak? Fragman yayınlandı mı?

WEDNESDAY 1. SEZONDA NELER YAŞANDI?

İşte Wednesday 1. sezon bölüm özetleri:

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Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. yeni sezon hangi tarihte başlayacak? Fragman yayınlandı mı?

Wednesday 1. sezon 1. bölüm özeti:

Çarşamba Günü Doğanlar Dertli Olurlar

Berbat bir şaka yüzünden okuldan atılan Wednesday, anne ve babasının birbirlerine aşık olduğu yatılı bir okul olan Nevermore Akademisine gönderilir.

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Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. yeni sezon hangi tarihte başlayacak? Fragman yayınlandı mı?

Wednesday 1. sezon 2. bölüm özeti:

Dert En Yalnız Sayıdır

Şerif, gece yaşanan garip olaylarla ilgili Wednesday'e sorular sorar. Daha sonra Wednesday, Poe Kupası yarışında zorlu rakibiyle karşı karşıya gelir.