Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak, sorusu son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. Netflix'te yayınlanan Wednesday dizisinin ilk sezonu 8 bölüm olarak yayınlandı. İlk sezonu tamamlayan seyirciler, ikinci sezon hakkında detayları merak ediyor. Netflix ise dizinin ikinci sezonuna onay verdiğini duyurdu. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. yeni sezon hangi tarihte başlayacak? Fragman yayınlandı mı? İşte cevaplar...