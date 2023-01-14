14 Ocak 2023, Cumartesi
Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir şaşkına çevirdi: “Bu halimle çekmeyin”
Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir görenleri şaşkına çevirdi! Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takılan Derya Özdemir kameraları fark edince ne yapacağını şaşırdı. Yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmayan Derya Özdemir, "Bu halimle çekmeyin, kaşlarım yok" dese de, görüntülenmekten kurtulamadı.
Giriş Tarihi: 14.01.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 16:14
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