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Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir şaşkına çevirdi: “Bu halimle çekmeyin”

Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir görenleri şaşkına çevirdi! Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takılan Derya Özdemir kameraları fark edince ne yapacağını şaşırdı. Yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmayan Derya Özdemir, "Bu halimle çekmeyin, kaşlarım yok" dese de, görüntülenmekten kurtulamadı.

Giriş Tarihi: 14.01.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 16:14
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Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir şaşkına çevirdi: “Bu halimle çekmeyin”

Derya Özdemir, Ağustos 2021'de Yalçın Kale ile dünyaevine girmişti. Özdemir'in, ablasının düğününe katılmamıştı. ,

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Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir şaşkına çevirdi: “Bu halimle çekmeyin”

30 yaşındaki oyuncunun Çeşme'deki setinden dolayı nikaha gidemediği belirtilse de iki kardeşin arasının bozuk olduğu iddia edilmişti.

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Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir şaşkına çevirdi: “Bu halimle çekmeyin”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Demet Özdemir, "Ablamla aram çok iyi. Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum? Siz düşünün!" diyerek, hakkında çıkan haberlere tepki göstermişti.

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Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir şaşkına çevirdi: “Bu halimle çekmeyin”

Nişantaşı'nda yakın arkadaşlarıyla sohbet eden Derya Özdemir, basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark edince adeta hayatının şokunu yaşadı.

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Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir şaşkına çevirdi: “Bu halimle çekmeyin”

Derya Özdemir, muhabirlere, "Arkadaşlar bu halimle çekmeyin, berbat görünüyorum. Başka bir zaman çekseydiniz. Kaşlarım yok şu an" dedi.