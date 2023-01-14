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Haberler Galeri Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı'nın eski aşkı şaşkına çevirdi! Meğer bir zamanlar...

Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı'nın eski aşkı şaşkına çevirdi! Meğer bir zamanlar...

Yargı dizisinde canlandırdığı Derya karakteriyle bir kez daha kendisine hayran bırakan Şükran Ovalı izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Şimdilerde futbolcu Caner Erkin'le mutlu bir evliliği olan ve bir kızı bulunan Ovalı'nın eski sevgilisi herkesi şaşırttı. Şükran Ovalı'nın eski aşkı yakışıklı yıldız çıktı.

Giriş Tarihi: 14.01.2023 16:48
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Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı’nın eski aşkı şaşkına çevirdi! Meğer bir zamanlar...

Yargı dizisinin Derya'sı Şükran Ovalı özel hayatıyla yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı’nın eski aşkı şaşkına çevirdi! Meğer bir zamanlar...

Şimdilerde Caner Erkin'le mutlu bir birlikteliği olan güzel oyuncunun eski sevgilisini gören şaştı kaldı.

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Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı’nın eski aşkı şaşkına çevirdi! Meğer bir zamanlar...

İşte Şükran Ovalı ve birçok ünlü ismin eski hayat arkadaşı...

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Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı’nın eski aşkı şaşkına çevirdi! Meğer bir zamanlar...

NAZLI ÇETİN – MEHMET YILMAZ AK

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Yargı’nın Savcı Derya’sı Şükran Ovalı’nın eski aşkı şaşkına çevirdi! Meğer bir zamanlar...

NAZLI ÇETİN – MEHMET YILMAZ AK