Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı'nın eski aşkı şaşkına çevirdi! Meğer bir zamanlar...

Yargı dizisinde canlandırdığı Derya karakteriyle bir kez daha kendisine hayran bırakan Şükran Ovalı izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Şimdilerde futbolcu Caner Erkin'le mutlu bir evliliği olan ve bir kızı bulunan Ovalı'nın eski sevgilisi herkesi şaşırttı. Şükran Ovalı'nın eski aşkı yakışıklı yıldız çıktı.