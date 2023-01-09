HaberlerGaleriWednesday 2. sezon müjdesi geldi! İkinci sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte gelecek? Wednesday 2. sezonda neler olacak?
Wednesday 2. sezon müjdesi geldi! İkinci sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte gelecek? Wednesday 2. sezonda neler olacak?
Wednesday dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana yoğun ilgi toplayarak büyük bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Yönetmenliğini usta yönetmen Tim Burton'ın üstlendiği dizi ilk haftada 341,23 milyon saat izlenmeye ulaşarak, 335 milyon saat izlenmeyle rekoru elinde bulunduran 'Stranger Things'in 4. sezonunu geçti. Peki Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday 2 sezonu hangi tarihte yayınlanacak?