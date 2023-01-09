Wednesday 2. sezon müjdesi geldi! İkinci sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte gelecek? Wednesday 2. sezonda neler olacak?

Wednesday 2. sezonu ne zaman gelecek sorusunun cevabı fenomen dizinin sevenleri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Zeki, alaycı ve azıcık içi geçmiş bir kız olan Wednesday Addams'ın maceralarını anlatan dizinin 2. sezon 1. bölümü için nefesler tutuldu. Peki Wednesday 2. sezon ne zaman? İşte sevilen diziye dair son gelişmeler...