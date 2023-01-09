SURVİVOR 2023 KADROSU | Yeni sezon Ocak'ın kaçında başlayacak? Fenomenler, Ünlüler, Gönüllüler ekibinde kimler var?

TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor yarışma programı 2023 sezonu için tüm hazırlıklar tamamlandı. Ocak ayında ilk bölümü ile sevenleri ile buluşacak olan fenomen yarışma programına dair detaylar merak ediliyor. 2023 Survivor fenomenler, ünlüler, gönüllüler ekibinin yarışmacıları araştırılıyor. Peki 2023 Survivor ne zaman başlıyor?