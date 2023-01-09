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Haberler Galeri SURVİVOR 2023 KADROSU | Yeni sezon Ocak'ın kaçında başlayacak? Fenomenler, Ünlüler, Gönüllüler ekibinde kimler var?

SURVİVOR 2023 KADROSU | Yeni sezon Ocak'ın kaçında başlayacak? Fenomenler, Ünlüler, Gönüllüler ekibinde kimler var?

Survivor yarışması için geri sayım başladı. Ocak ayında yeni sezonu yayınlanmaya başlayacak olan Survivor yarışmasına katılan isimler ise merak konusu oldu. Sevilen televizyon programının takipçileri "Survivor 2023 kadrosunda kimler var?", "Survivor Ocak'ın kaçında başlıyor?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 17:58 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 17:58
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SURVİVOR 2023 KADROSU | Yeni sezon Ocak'ın kaçında başlayacak? Fenomenler, Ünlüler, Gönüllüler ekibinde kimler var? Bu sezon hangi oyunşar
SURVİVOR 2023 KADROSU | Yeni sezon Ocak’ın kaçında başlayacak? Fenomenler, Ünlüler, Gönüllüler ekibinde kimler var? Bu sezon hangi oyunşar

TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor yarışma programı 2023 sezonu için tüm hazırlıklar tamamlandı. Ocak ayında ilk bölümü ile sevenleri ile buluşacak olan fenomen yarışma programına dair detaylar merak ediliyor. 2023 Survivor fenomenler, ünlüler, gönüllüler ekibinin yarışmacıları araştırılıyor. Peki 2023 Survivor ne zaman başlıyor?

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SURVİVOR 2023 KADROSU | Yeni sezon Ocak'ın kaçında başlayacak? Fenomenler, Ünlüler, Gönüllüler ekibinde kimler var? Bu sezon hangi oyunşar
SURVİVOR 2023 KADROSU | Yeni sezon Ocak’ın kaçında başlayacak? Fenomenler, Ünlüler, Gönüllüler ekibinde kimler var? Bu sezon hangi oyunşar

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023 Ünlüler-Gönüllüler-Fenomenler yarışması 15 Ocak Pazar günü başlıyor.

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SURVİVOR 2023 KADROSU | Yeni sezon Ocak'ın kaçında başlayacak? Fenomenler, Ünlüler, Gönüllüler ekibinde kimler var? Bu sezon hangi oyunşar
SURVİVOR 2023 KADROSU | Yeni sezon Ocak’ın kaçında başlayacak? Fenomenler, Ünlüler, Gönüllüler ekibinde kimler var? Bu sezon hangi oyunşar

SURVİVOR 2023 ÜNLÜLER KADROSU

* Zeynep Alkan

* Ümit Erdim

* Aysu Keskin

* Cansu Tuman

* Yusuf Güney

* Seçkin Piriler

* Barış Telli

* Murat Eken

* Berdan Mardini

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SURVİVOR 2023 KADROSU | Yeni sezon Ocak'ın kaçında başlayacak? Fenomenler, Ünlüler, Gönüllüler ekibinde kimler var? Bu sezon hangi oyunşar
SURVİVOR 2023 KADROSU | Yeni sezon Ocak’ın kaçında başlayacak? Fenomenler, Ünlüler, Gönüllüler ekibinde kimler var? Bu sezon hangi oyunşar

SURVİVOR 2023 GÖNÜLLÜLER KADROSU

* Aziz

* Gizem Avcı

* Osman Can

* Aleyna

* Asena

* Özgür

* Tunga

* Kardelen

* Walison Fonseca

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SURVİVOR 2023 KADROSU | Yeni sezon Ocak'ın kaçında başlayacak? Fenomenler, Ünlüler, Gönüllüler ekibinde kimler var? Bu sezon hangi oyunşar
SURVİVOR 2023 KADROSU | Yeni sezon Ocak’ın kaçında başlayacak? Fenomenler, Ünlüler, Gönüllüler ekibinde kimler var? Bu sezon hangi oyunşar

SURVİVOR 2023 FENOMENLER KADROSU

* Kürşat Juan

* Buse Plan

* Halil İbrahim Göker

* Chaby

* Elanur Pat

* Alper Rende