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Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşini gören şaştı kaldı! Bakın kiminle evliymiş

Atv'nin sevilen Bir Küçük Gün Işığı'nın kadrosuna Feraye karakteriyle dahil olan dahil olan Eda Özerkan gündeme oturdu. Dizide çok hırslı bir iş kadını olarak seyirci karşısına çıkacak ve Fırat'la savaşacak olan Feraye karakteriyle izleyicileri kendisine hayran bırakacak olan Özerkan özel hayatıyla merak konusu oldu. Bir çocuk annesi olan güzel oyuncunun eşinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın Feraye'si Eda Özerkan'ın eşi...

Giriş Tarihi: 09.01.2023 16:52
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Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşini gören şaştı kaldı! Bakın kiminle evliymiş

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin kadrosuna Feraya karakteriyle dahil olan Eda Özerkan özel hayatıyla mercek altına alındı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Özerkan'ın eşinin kim olduğunu görenler şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşini gören şaştı kaldı! Bakın kiminle evliymiş

İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın Feraye'si Eda Özerkan'ın eşi...

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşini gören şaştı kaldı! Bakın kiminle evliymiş

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ EREN ÖREN

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşini gören şaştı kaldı! Bakın kiminle evliymiş

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ EREN ÖREN

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşini gören şaştı kaldı! Bakın kiminle evliymiş

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ EREN ÖREN