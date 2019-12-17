Vuslat oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan arasındaki gerçek

Vuslat dizisinin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan, izleyicinin ilgi odağı oldu. Sevilen ikili Vuslat hayranları tarafından sosyal medyanın gündemine taşındı. Vuslat dizisinin başarılı oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan uyumlarıyla dikkat çekerken, aralarındaki gerçek herkesi merak ettirdi. İzleyici Kadir Doğulu ve Devrim Özkan'ın boylarını araştırdı.