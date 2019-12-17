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Vuslat oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan arasındaki gerçek

Vuslat dizisinin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan, izleyicinin ilgi odağı oldu. Sevilen ikili Vuslat hayranları tarafından sosyal medyanın gündemine taşındı. Vuslat dizisinin başarılı oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan uyumlarıyla dikkat çekerken, aralarındaki gerçek herkesi merak ettirdi. İzleyici Kadir Doğulu ve Devrim Özkan'ın boylarını araştırdı.

Giriş Tarihi: 17.12.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 12:18
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Vuslat oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan arasındaki gerçek

Vuslat dizisinin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan, izleyicinin ilgi odağı oldu. Sevilen ikili Vuslat hayranları tarafından sosyal medyanın gündemine taşındı. Vuslat dizisinin başarılı oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan uyumlarıyla dikkat çekerken, aralarındaki gerçek herkesi merak ettirdi.

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Vuslat oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan arasındaki gerçek

İzleyici Kadir Doğulu ve Devrim Özkan'ın boylarını araştırdı. İşte ünlülerin boyları...

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Vuslat oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan arasındaki gerçek

KADİR DOĞULU - 179 CM

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Vuslat oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan arasındaki gerçek

DEVRİM ÖZKAN - 168 CM

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Vuslat oyuncuları Kadir Doğulu ve Devrim Özkan arasındaki gerçek

U��UR GÜNEŞ – 181 CM