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Haberler Galeri Vurularak öldürülen sanatçı Hachalu Hundessa'nın cenaze törenine binlerce kişi katıldı

Vurularak öldürülen sanatçı Hachalu Hundessa'nın cenaze törenine binlerce kişi katıldı

Etiyopya'nın tanınmış şarkıcılarından olan aktivist Hachalu Hundessa'nın vurularak öldürüldü. Ülkede 2018 yılında yapılan muhalif gösterilerde öncülük eden isimlerden olan Hundessa'nın öldürülmesi ülkedeki gösteri ve şiddet olaylarına yol açtı. Hundessa için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katılı.

Giriş Tarihi: 02.07.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 13:13
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Vurularak öldürülen sanatçı Hachalu Hundessa'nın cenaze törenine binlerce kişi katıldı

Etiyopya'nın tanınmış sanatçılarından olan ülkedeki muhalif gösterilere öncülük eden Hachalu Hundessa'nın öldürülmesi, gösteri ve şiddet olaylarına yol açtı. Tanınmış aktivist ve sanatçı Hachalu Hundessa için cenaze töreni düzenlendi.

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Vurularak öldürülen sanatçı Hachalu Hundessa'nın cenaze törenine binlerce kişi katıldı

Oromiya eyaletinin Ambo kasabasında düzenlenen cenaze törenine yoğun güvenlik önlemleri altında binlerce kişi katıldı.

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Vurularak öldürülen sanatçı Hachalu Hundessa'nın cenaze törenine binlerce kişi katıldı

Öldürülmesinin Oromolarda büyük öfkeye yol açtığı sanatçı, başkent Addis Ababa'da 29 Haziran'da silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Başbakan Abiy Ahmed, dün, sanatçının öldürülmesi sonrası yaşanan şiddet olaylarına atıfta bulunarak, bundan sonra olabilecek herhangi bir kargaşaya müsaade edilmeyeceğini söyledi.

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Vurularak öldürülen sanatçı Hachalu Hundessa'nın cenaze törenine binlerce kişi katıldı

Ülkenin birçok bölgesinde gösteriler baş gösterirken, şiddet olaylarına dönüşen eylemlerde en az 81 kişi hayatını kaybetti.

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Vurularak öldürülen sanatçı Hachalu Hundessa'nın cenaze törenine binlerce kişi katıldı

Gözaltına alınan onlarca kişi arasında muhalif siyasetçilerden Eskinder Nega ve Jawar Muhammed de bulunuyor.