Vurularak öldürülen sanatçı Hachalu Hundessa'nın cenaze törenine binlerce kişi katıldı

Etiyopya'nın tanınmış şarkıcılarından olan aktivist Hachalu Hundessa'nın vurularak öldürüldü. Ülkede 2018 yılında yapılan muhalif gösterilerde öncülük eden isimlerden olan Hundessa'nın öldürülmesi ülkedeki gösteri ve şiddet olaylarına yol açtı. Hundessa için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katılı.