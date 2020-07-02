02 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türk sinemasının güldürü ustası Kemal Sunal ölüm yıldönümünde anıldı

Türk sinemasının güldürü ustası Kemal Sunal ölüm yıldönümünde anıldı

Türk sinemasının en önemli oyuncularından biri olan Kemal Sunal, ölümünün 20'nci yılında özlem ve sevgiyle yad edildi. 26 yıllık kariyerinde 76'sı başrol olmak üzere 82 filmde rol alan Sunal, çok sayıda tiyatro eserinde de sahne aldı. Her dönem çok izlenen filmlerin unutulmaz karakterlerinden biri olan usta oyuncu Kemal Sunal için yarın saat 11.00'de Zincirlikuyu'daki kabri başında tören düzenlenecek.

Giriş Tarihi: 02.07.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 12:25
  • 1
  • 34
Türk sinemasının güldürü ustası Kemal Sunal ölüm yıldönümünde anıldı

Tam adı Ali Kemal Sunal olan usta oyuncu, Mustafa Sunal ile Saime Hanım'ın ilk çocuğu olarak 11 Kasım 1944'te İstanbul Küçükpazar semtinde dünyaya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 34
Türk sinemasının güldürü ustası Kemal Sunal ölüm yıldönümünde anıldı

Ailesi Malatyalı olan Kemal Sunal'ın daha sonra Cemil ve Cengiz adı verilen iki kardeşi daha oldu.

  • 3
  • 34
Türk sinemasının güldürü ustası Kemal Sunal ölüm yıldönümünde anıldı

Bir röportajında oğlunun içine kapanık ve son derece sessiz bir kişiliği olduğunu anlatan Saime Sunal, "O kadar içine kapanıktı ki sıkıntısını, üzüntüsünü belli etmiyordu. Keşke belirtseydi, keşke kavga etseydi de o kadar kapalı olmasaydı." ifadelerini kullanmıştı.

  • 4
  • 34
Türk sinemasının güldürü ustası Kemal Sunal ölüm yıldönümünde anıldı

Kemal Sunal, ilk öğrenimini Mimar Sinan İlkokulu'nda, lise eğitimini ise 11 yılda bitirdiği Vefa Lisesi'nde tamamladı.

  • 5
  • 34
Türk sinemasının güldürü ustası Kemal Sunal ölüm yıldönümünde anıldı

OYUNCULUĞA KENTER TİYATROSU'NDA BAŞLADI

Henüz lisedeyken tiyatroya ilgi duymaya başlayan Sunal'ın yeteneğini felsefe öğretmeni Belkıs Balkır fark etti. "Sen oyuncu olmalısın" diyen Belkıs öğretmen, Sunal'ın babasını ikna ettikten sonra, usta oyuncuyu Kenter Tiyatrosuna götürerek, Müşfik Kenter ile tanıştırdı.