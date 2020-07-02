Türk sinemasının güldürü ustası Kemal Sunal ölüm yıldönümünde anıldı

Türk sinemasının en önemli oyuncularından biri olan Kemal Sunal, ölümünün 20'nci yılında özlem ve sevgiyle yad edildi. 26 yıllık kariyerinde 76'sı başrol olmak üzere 82 filmde rol alan Sunal, çok sayıda tiyatro eserinde de sahne aldı. Her dönem çok izlenen filmlerin unutulmaz karakterlerinden biri olan usta oyuncu Kemal Sunal için yarın saat 11.00'de Zincirlikuyu'daki kabri başında tören düzenlenecek.