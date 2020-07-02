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Haberler Galeri Başkan Erdoğan’ın sosyal medya tepkisine ünlü isimlerden destek yağdı: ''Niye korktunuz ki bu yasadan?"

Başkan Erdoğan’ın sosyal medya tepkisine ünlü isimlerden destek yağdı: ''Niye korktunuz ki bu yasadan?"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. çocuğunu kucağına alan kızı Esra Albayrak'a sosyal medya üzerinden yapılan cinsiyetçi saldırıya sert tepki göstermiş ve sosyal medya kullanımının kontrol altına alınması gerektiğini vurgulamıştı. Erdoğan'ın açıklamalarına sanat dünyasının ünlü isimlerinden de destek geldi. Şarkıcı Alişan, Erdoğan'ın açıkladığı sosyal medya düzenlemesini eleştirenlere "Niye korktunuz ki bu yasadan?" diye sordu.

Giriş Tarihi: 02.07.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 14:00
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Başkan Erdoğan’ın sosyal medya tepkisine ünlü isimlerden destek yağdı: ''Niye korktunuz ki bu yasadan?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. çocuğunu kucağına alan kızı Esra Albayrak'a sosyal medya üzerinden yapılan cinsiyetçi saldırıya sert tepki göstererek, "Bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde işledikleri suçun cezasını çekecekler. Yalanın, iftiranın kişilik haklarına saldırının alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şart. Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" demişti.

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Başkan Erdoğan’ın sosyal medya tepkisine ünlü isimlerden destek yağdı: ''Niye korktunuz ki bu yasadan?

"NİYE KORKTUNUZ Kİ BU YASADAN?"

Alişan da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyleyerek bu karara destek verdi:

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Başkan Erdoğan’ın sosyal medya tepkisine ünlü isimlerden destek yağdı: ''Niye korktunuz ki bu yasadan?

Alişan yaptığı paylaşımda, "Eleştiri yapmakla, hakaret etmek, küfür etmek aynı şey değil... Beni eleştirebilirsin, sevmeyebilirsin ama bana küfür edemezsin, iftira atamazsın, aileme hatta çocuğuma kadar nefretini kusup belden aşağı hakaret edemezsin... Kimse kimseye edemez! Niye korktunuz ki bu yasadan?" dedi.

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Başkan Erdoğan’ın sosyal medya tepkisine ünlü isimlerden destek yağdı: ''Niye korktunuz ki bu yasadan?

Alişan'ın yanı sıra birçok ünlü isim sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla sosyal medya düzenlemesine destek verirken Esra Albayrak için edilen hakareti de kınadı. İşte ünlü isimlerden gelen o paylaşımlar…

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Başkan Erdoğan’ın sosyal medya tepkisine ünlü isimlerden destek yağdı: ''Niye korktunuz ki bu yasadan?

"BİR SÜRÜ PİSLİK HİZAYA GİRECEK"

Seda Sayan: "Çok şükür Recep Tayyip Erdoğan, bir sürü pislik hizaya girecek inşallah. Sosyal medyada acımasızlık terbiyesizlik almış başını gidiyor" mesajını yazdı.