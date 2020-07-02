Başkan Erdoğan’ın sosyal medya tepkisine ünlü isimlerden destek yağdı: ''Niye korktunuz ki bu yasadan?"

Alişan yaptığı paylaşımda, "Eleştiri yapmakla, hakaret etmek, küfür etmek aynı şey değil... Beni eleştirebilirsin, sevmeyebilirsin ama bana küfür edemezsin, iftira atamazsın, aileme hatta çocuğuma kadar nefretini kusup belden aşağı hakaret edemezsin... Kimse kimseye edemez! Niye korktunuz ki bu yasadan?" dedi.

