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Başkan Erdoğan’ın sosyal medya tepkisine ünlü isimlerden destek yağdı: ''Niye korktunuz ki bu yasadan?"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. çocuğunu kucağına alan kızı Esra Albayrak'a sosyal medya üzerinden yapılan cinsiyetçi saldırıya sert tepki göstermiş ve sosyal medya kullanımının kontrol altına alınması gerektiğini vurgulamıştı. Erdoğan'ın açıklamalarına sanat dünyasının ünlü isimlerinden de destek geldi. Şarkıcı Alişan, Erdoğan'ın açıkladığı sosyal medya düzenlemesini eleştirenlere "Niye korktunuz ki bu yasadan?" diye sordu.
Giriş Tarihi: 02.07.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 14:00
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