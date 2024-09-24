24 Eylül 2024, Salı
Volkan ve Zeynep Demirel’in çocuklarının cinsiyeti belli oldu!
Eski milli kaleci ve Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel, geçtiğimiz aylarda boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak çift, ayrılacakları yönündeki söylentileri yalanlamıştı. Son olarak, Volkan ve Zeynep Demirel'den müjdeli bir haber geldi. Üçüncü kez anne-baba olmaya hazırlanan çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
Giriş Tarihi: 24.09.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:05