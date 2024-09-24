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Volkan ve Zeynep Demirel’in çocuklarının cinsiyeti belli oldu!

Eski milli kaleci ve Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel, geçtiğimiz aylarda boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak çift, ayrılacakları yönündeki söylentileri yalanlamıştı. Son olarak, Volkan ve Zeynep Demirel'den müjdeli bir haber geldi. Üçüncü kez anne-baba olmaya hazırlanan çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.09.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:05
Volkan ve Zeynep Demirel’in çocuklarının cinsiyeti belli oldu!

13 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Volkan- Zeynep Demirel çiftinin üçüncü çocuklarının cinsiyeti merak ediliyordu.

Volkan ve Zeynep Demirel’in çocuklarının cinsiyeti belli oldu!

2010 yılında evlenen çiftin 8 Şubat 2014 tarihinde Yade adında, 31 Ağustos 2017 tarihinde ise Yeda adında bir kız çocuğu oldu.

Volkan ve Zeynep Demirel’in çocuklarının cinsiyeti belli oldu!

Boşanacakları yönünde iddialarla sık sık gündem olan çift, bu söylentileri yalanmıştı. Çıkan haberlerin ardından Demirel çifti, 'her çift gibi arada kavga edebiliyoruz' demişti.

Volkan ve Zeynep Demirel’in çocuklarının cinsiyeti belli oldu!

Eski milli kaleci, teknik direktör Volkan Demirel yeniden baba olmaya hazırlanıyor...

Volkan ve Zeynep Demirel’in çocuklarının cinsiyeti belli oldu!

Demirel, 35'inci yaşını önceki gün ailesiyle kutladı.

İLAHİ KUDRETİN SENARYOSU FARKLI

Zeynep Demirel, paylaşımına şu notu düşmüştü:

"Hiç olmadığım kadar karışık, hiç olmadığım kadar dalgalıyım. Öyle bir yerdeyim ki, çok sorguladığım için mi sert cevaplar alıyorum, yoksa zaten bildiğim soruların cevapları mı bunlar bilmiyorum. Bildiğim, ne yaparsan yap, hayatta olması gerekenin olduğu. İlahi kudretin senaryosu biz fanilerin öngördüğünden farklı çoğu zaman. Bir kayıp bir doğuşa, bir soluş bir açışa karşı dengede hayatta. Evet 35 oldum, gökyüzünün başka rengi de varmış, taşın sert olduğunu geç fark etmişim ve bir yanımız yaprak dökerken, bir yanımız bahar bahçe olabilirmiş."