24 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Veysel neden öldürüldü? Esra Erol son görüntülerine ulaştı | Eski eş Betül'den dikkat çeken iddia: Şüpheliyim

Veysel neden öldürüldü? Esra Erol son görüntülerine ulaştı | Eski eş Betül'den dikkat çeken iddia: Şüpheliyim

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda her hafta farklı ve konuklar yer alıyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran programa bu defa da çok konuşulan Veysel'in ölümü damga vurdu. Hatırlanacağı üzere Esra Erol'un programında geçtiğimiz yıl ilginç bir olay yaşanmıştı. Esra Erol'un programına katılan Betül hanım, eşinin başka bir kadından ikiz bebekleri olduğunu iddia etmişti. Tıp dünyasında nadir görülen olay sonrası Veysel ile Betül boşandı. Betül'ün Veysel'e ettiği beddualar çok konuşulurken, geçtiğimiz günlerde Veysel Yorulmaz'ın sokak ortasında ölü bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli şekilde ölen Veysl'in son görüntülerine Esra Erol ulaştı. Özge hanımın çelişkili açıklamalarının ardından eski eş Betül hanım ise programa bağlandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.09.2024 00:33 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 00:57
Esra Erol’da Veysel’in şüpheli ölümü! Eski eş Betül canlı yayına bağlandı: Şüpheliyim | Özge’den çelişkili açıklamalar...

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bugün de izleyicileri ekran başına kilitledi.

Esra Erol’da Veysel’in şüpheli ölümü! Eski eş Betül canlı yayına bağlandı: Şüpheliyim | Özge’den çelişkili açıklamalar...

Her bölümü büyük yankı uyandıran programa bu defa da çok konuşulan Veysel'in ölümü damga vurdu.

Esra Erol’da Veysel’in şüpheli ölümü! Eski eş Betül canlı yayına bağlandı: Şüpheliyim | Özge’den çelişkili açıklamalar...

Hatırlanacağı üzere Esra Erol'un programında geçtiğimiz yıl ilginç bir olay yaşanmıştı. Esra Erol'un programına katılan Betül hanım, eşinin başka bir kadından ikiz bebekleri olduğunu iddia etmişti. Tıp dünyasında nadir görülen olay sonrası Veysel ile Betül boşandı.

Esra Erol’da Veysel’in şüpheli ölümü! Eski eş Betül canlı yayına bağlandı: Şüpheliyim | Özge’den çelişkili açıklamalar...

"VEYSEL'İN ÖLÜMÜNDEN BENİ SORUMLU TUTUYORLAR"
Erol yayında, "Biz Betül'le Veysel'in boşanmasını sağladık. Bugün tam 1 yıl sonra Veysel'le ilgili bir haber geldi. Veysel Yorulmaz, İstanbul'da sokak ortasında ölü olarak bulundu. Betül, eski eşinin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti. Yayında, 'Veysel'in ölümünden beni sorumlu tutuyorlar' diye bir cümle kurdu" dedi.

Esra Erol’da Veysel’in şüpheli ölümü! Eski eş Betül canlı yayına bağlandı: Şüpheliyim | Özge’den çelişkili açıklamalar...

"BENİM GÖZYAŞLARIMLA SENİN CENAZENİ YIKASINLAR"
Betül, geçtiğimiz sene gerçekleşen yayında, "Sen benim ahımla mezara sığamayacaksın. Senin ölümün çok feci olacak. Benim gözyaşlarımla senin cenazeni yıkasınlar" diyerek Veysel'e isyan etmişti. Veysel'in amcasının oğlu ise, "Senin bedduan tuttu, öldü" diyerek Betül'ün ölüme sebep verdiğini iddia etti.