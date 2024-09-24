Veysel neden öldürüldü? Esra Erol son görüntülerine ulaştı | Eski eş Betül'den dikkat çeken iddia: Şüpheliyim

"VEYSEL'İN ÖLÜMÜNDEN BENİ SORUMLU TUTUYORLAR"

Erol yayında, "Biz Betül'le Veysel'in boşanmasını sağladık. Bugün tam 1 yıl sonra Veysel'le ilgili bir haber geldi. Veysel Yorulmaz, İstanbul'da sokak ortasında ölü olarak bulundu. Betül, eski eşinin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti. Yayında, 'Veysel'in ölümünden beni sorumlu tutuyorlar' diye bir cümle kurdu" dedi.