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Yıldız Çağrı Atiksoy doğum kilolarından kurtuldu! Son hali hayran bıraktı

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun rolüne hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy, hamileliğinin ardından kadrodan ayrılmıştı. 2022 yılında Berk Oktay ile nikah masasına oturan Atiksoy'un Mira Milena isminde bir kızı olmuştu. 4 ay önce doğum yağan güzel oyuncu son haliyle gündem oldu. Kısa sürede fit görünüme ulaşan Atiksoy'un sırrı merak edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.09.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:37
Yıldız Çağrı Atiksoy doğum kilolarından kurtuldu! Son hali hayran bıraktı

2022 yılında nikah masasına oturan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, geçtiğimiz aylarda Mira Milena ismini verdikleri kızlarını kucaklarına aldı.

Yıldız Çağrı Atiksoy doğum kilolarından kurtuldu! Son hali hayran bıraktı

Gözde çift, sosyal medya hesaplarından sık sık kızları minik kızları ile paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Yıldız Çağrı Atiksoy doğum kilolarından kurtuldu! Son hali hayran bıraktı

21 Mayıs'ta kızı Mira Milena'yı dünyaya getiren güzel oyuncu Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu.

Yıldız Çağrı Atiksoy doğum kilolarından kurtuldu! Son hali hayran bıraktı

Güzel oyuncu sosyal medya paylaşımına "Bir düğünü daha atlattık çok şükür. Sırada kim var ?" notunu düştü. Doğum kilolarını veren ve eski formuna kavuşan Atiksoy'un sırrı merak edildi.

Yıldız Çağrı Atiksoy doğum kilolarından kurtuldu! Son hali hayran bıraktı

Kilolarından kurtulan Yıldız Çağrı Atiksoy'un son paylaşımları...