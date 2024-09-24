24 Eylül 2024, Salı
Yıldız Çağrı Atiksoy doğum kilolarından kurtuldu! Son hali hayran bıraktı
atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun rolüne hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy, hamileliğinin ardından kadrodan ayrılmıştı. 2022 yılında Berk Oktay ile nikah masasına oturan Atiksoy'un Mira Milena isminde bir kızı olmuştu. 4 ay önce doğum yağan güzel oyuncu son haliyle gündem oldu. Kısa sürede fit görünüme ulaşan Atiksoy'un sırrı merak edildi.
Giriş Tarihi: 24.09.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:37