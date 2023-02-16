Volkan Demirel'in Fenerbahçe forması Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in oldu! İşte yapılan yardım

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yaraları sarmak için tüm ülke seferber oldu. Televizyon kanallarının düzenlediği Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasında depremzedeler için bağış yağdı. Destek gecesinde büyük bağışlar toplanırken Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasının yeni sahibi Esra Erol'un eşi Ali Özbir oldu.