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Haberler Galeri Volkan Demirel'in Fenerbahçe forması Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in oldu! İşte yapılan yardım

Volkan Demirel'in Fenerbahçe forması Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in oldu! İşte yapılan yardım

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yaraları sarmak için tüm ülke seferber oldu. Televizyon kanallarının düzenlediği Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasında depremzedeler için bağış yağdı. Destek gecesinde büyük bağışlar toplanırken Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasının yeni sahibi Esra Erol'un eşi Ali Özbir oldu.

Giriş Tarihi: 16.02.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 16:46
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Volkan Demirel’in Fenerbahçe forması Esra Erol’un eşi Ali Özbir’in oldu! İşte yapılan yardım

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Volkan Demirel’in Fenerbahçe forması Esra Erol’un eşi Ali Özbir’in oldu! İşte yapılan yardım

Felaketin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları yardım için ortak yayında buluştu.

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Volkan Demirel’in Fenerbahçe forması Esra Erol’un eşi Ali Özbir’in oldu! İşte yapılan yardım

Tüm kanalların ortak yayın yaptığı Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası ile toplanan bağışlar Kızılay ve AFAD aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacak.

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Volkan Demirel’in Fenerbahçe forması Esra Erol’un eşi Ali Özbir’in oldu! İşte yapılan yardım

Yardımda açık artırma ile satışa sunulan Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasını ciddi bir rakamla Esra Erol'un eşi Ali Özbir satın aldı.

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Volkan Demirel’in Fenerbahçe forması Esra Erol’un eşi Ali Özbir’in oldu! İşte yapılan yardım

ESRA EROL'UN EŞİ ALDI

Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasını Esra Erol'un eşi Ali Özbir 300 bin TL'ye satın aldı.