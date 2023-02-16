16 Şubat 2023, Perşembe
Hamdi Alkan’ı kahreden ölüm: Antakya’yı yaşatmak sana sözüm olsun”
Hamdi Alkan'ın annesi Helva Alkan'dan acı haber geldi. 2022'nin başından beri sağlık sorunlarıyla yaşayan Helva Alkan hayatını kaybetti. Kaybı sosyal medya hesabından paylaşan Alkan, "Çok sevdiğin Antakya'yı yeniden yaşatmak için çalışmak, sana sözüm olsun. Tüm bölgedeki canlarımıza nefesim yettiğince ses olmak sözüm olsun. Seni Antakyalılığımın hoşgörüsü, sıcaklığı, samimiyeti ile uğurluyorum. Huzur içinde uyu." notunu yazdı.
Giriş Tarihi: 16.02.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 16:17
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