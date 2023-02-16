Hamdi Alkan’ı kahreden ölüm: Antakya’yı yaşatmak sana sözüm olsun”

'BURUK BİR MUTLULUK DUYDUM'

"Bunları fark etmeyeceğin bir hastalıkla yoğun bakımda uyuduğun için buruk bir mutluluk duydum, beni affet. Öyle günlerden geçiyoruz ki..." diye yazan Alkan, "Sen dün aramızdan ayrılarak bir kez daha anne olarak bizi korudun. Çok değil, bir hafta önce her şey yerli yerinde iken aramızdan ayrılsaydın belki biz de Antakya'da olacak; şimdi ise bu dünyada olmayacaktık" ifadelerini kullandı.