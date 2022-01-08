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Haberler Galeri Voleybolcu Zehra Güneş'in sevgilisi ortaya çıktı! Aşk iddiaları doğrulandı

Voleybolcu Zehra Güneş'in sevgilisi ortaya çıktı! Aşk iddiaları doğrulandı

Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadın voleybol takımının en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Başarısı kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Güneş, özel hayatıyla mercek altına alındı. Güzel sporcunun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. Çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla aşklarını ilan etti.

Giriş Tarihi: 08.01.2022 14:26 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 14:26
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Voleybolcu Zehra Güneş’in sevgilisi ortaya çıktı! Aşk iddiaları doğrulandı

Açelya Topaloğlu ve Sergen Deveci'nin başrollerinde olduğu 'Nalan' filminin galası yapıldı. Filmin yapımcısı Eren Dişli de geceye aşk yaşadıkları konuşulan milli voleybolcusu Zehra Güneş ile birlikte katılarak iddiaları doğruladı.

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Voleybolcu Zehra Güneş’in sevgilisi ortaya çıktı! Aşk iddiaları doğrulandı

ZEHRA İÇİN MÜTHİŞ SENE

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği performans ile dikkat çeken Zehra Güneş son olarak Vakıfbank ile Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonluğuna ulaşmış ve müthiş bir seneyi geride bırakmıştı.

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Voleybolcu Zehra Güneş’in sevgilisi ortaya çıktı! Aşk iddiaları doğrulandı

OLİMPİYATLARDA PARLADI

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dikkati çeken ve Vakıfbank'ta forma giyen Zehra Güneş, yıldızı parlayan isimlerin başında geliyor.

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Voleybolcu Zehra Güneş’in sevgilisi ortaya çıktı! Aşk iddiaları doğrulandı

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Genç voleybolcular arasında güzelliği ve başarısı ile dikkatleri üzerine toplayan Zehra Güneş, Vakıfbank şampiyonluğu sonrası sosyal medyadan paylaştığı kare ile gündem olmuştu.

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Voleybolcu Zehra Güneş’in sevgilisi ortaya çıktı! Aşk iddiaları doğrulandı

EREN DİŞLİ İLE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Eren Dişli ile adı aşk iddialarına karışan ve paylaştığı fotoğrafla bu iddiaları güçlendiren voleybolcu dün akşam katıldığı galada ilişkilerini açıkça meydana koydu.