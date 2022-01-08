Voleybolcu Zehra Güneş'in sevgilisi ortaya çıktı! Aşk iddiaları doğrulandı

Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadın voleybol takımının en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Başarısı kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Güneş, özel hayatıyla mercek altına alındı. Güzel sporcunun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. Çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla aşklarını ilan etti.