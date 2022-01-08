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Haberler Galeri Seren Serengil kardeşlerini ilk kez paylaştı! Benzerlikleri şaşırttı

Seren Serengil kardeşlerini ilk kez paylaştı! Benzerlikleri şaşırttı

Seren Serengil son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Serengil, annesi ve babasından toplam 5 kardeşi olduğunu açıklamıştı. Babası Öztürk Serengil'den olan kardeşlerini ilk defa paylaşan Serengil, paylaşımına "Burnumda tütüyorsunuz" yorumunu düştü.

Giriş Tarihi: 08.01.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 13:33
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Seren Serengil kardeşlerini ilk kez paylaştı! Benzerlikleri şaşırttı

Zayıflama ameliyatları nedeniyle dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, ölümden döndü. Geçirdiği geri dönüşüm ameliyatının ardından yavaş yavaş sağlığına kavuşan ünlü sunucu, son paylaşımıyla dikkat çekti.

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Seren Serengil kardeşlerini ilk kez paylaştı! Benzerlikleri şaşırttı

Geçtiğimiz aylarda toplam 5 kardeşi olduğunu açıklayan Serengil, bir ilke imza attı.

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Seren Serengil kardeşlerini ilk kez paylaştı! Benzerlikleri şaşırttı

KARDEŞLERİNİ İLK KEZ PAYLAŞTI

Babası Öztürk Serengil'den olan ve Finlandiya'da yaşayan kardeşlerini Instagram hesabından paylaşarak kardeşlerine olan sevgisini ortaya koydu.

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Seren Serengil kardeşlerini ilk kez paylaştı! Benzerlikleri şaşırttı

Yeğenin de fotoğrafını paylaşan Serengil, "Yeğenim kendi yaş kategorisinde Finlandiya jimnastik şampiyonu oldu. Gurur duyuyorum" notunu düştü.

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Seren Serengil kardeşlerini ilk kez paylaştı! Benzerlikleri şaşırttı

"BANA EN ÇOK BENZEYEN..."

"Bu da bana en çok benzeyen kardeşim. Hepsi Finlandiya'da yaşıyorlar. Çok özlüyorum." yazan Serengil'in kardeşiyle olan benzerliği dikkat çekti.