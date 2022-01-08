08 Ocak 2022, Cumartesi
Seren Serengil kardeşlerini ilk kez paylaştı! Benzerlikleri şaşırttı
Seren Serengil son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Serengil, annesi ve babasından toplam 5 kardeşi olduğunu açıklamıştı. Babası Öztürk Serengil'den olan kardeşlerini ilk defa paylaşan Serengil, paylaşımına "Burnumda tütüyorsunuz" yorumunu düştü.
Giriş Tarihi: 08.01.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 13:33
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