Şiddet nedeniyle boşanan Yeliz Yeşilmen’den tepki çeken açıklama: Kadınlara tavsiyem…

"Bir evlilikte aşıksan karşılıklı şiddet olmuştur. Hele hele güzel ve ünlü bir insansanız evlilikte şiddet görebilirsiniz. Ben gördüm ama karşılığını da vermişimdir. Dediğim gibi bizim evliliğimizde yaşadığımız şiddet karşılıklı aşırı sevgi ve aşktan kaynaklıdır. Bu, yeniden bir araya gelip evleneceğimiz anlamına gelmez."