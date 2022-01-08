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Şiddet nedeniyle boşanan Yeliz Yeşilmen’den tepki çeken açıklama: Kadınlara tavsiyem…

2020'de yayınladığı bir videoda "Sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'tan boşandı. Ayrılığın ardından Nişantaşı'nda kameralara yakalanan iki çocuk annesi şarkıcı, tepki çeken açıklamalara imza attı. Şiddet gören kadınlara tavsiyede bulunan Yeşilmen, "Biraz sakin olsunlar ve çenelerini tutsunlar" dedi.

Giriş Tarihi: 08.01.2022 16:46
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Şiddet nedeniyle boşanan Yeliz Yeşilmen’den tepki çeken açıklama: Kadınlara tavsiyem…

Şiddet gördüğü gerekçesiyle iş insanı Ali Uğur Akbaş'tan boşanan Yeliz Yeşilmen, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 2020'de sosyal medyada gözyaşları içinde yayınladığı videosunda "Sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum" diyen iki çocuk annesi şarkıcı, tepki çekecek açıklamalara imza attı. İşte detaylar...

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Şiddet nedeniyle boşanan Yeliz Yeşilmen’den tepki çeken açıklama: Kadınlara tavsiyem…

Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Yeliz Yeşilmen, "Ben şiddet gördüm. Şiddet görmeyen kadın mı var? Ama bende karşılığında şiddet gösterdim. Bizimkisi aşırı sevgiden, aşktan kaynaklanan bir şiddet" dedi.

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Şiddet nedeniyle boşanan Yeliz Yeşilmen’den tepki çeken açıklama: Kadınlara tavsiyem…

11 yıl evli kaldığı Ali Uğur Akbaş ile tekrar birlikte olmalarının mümkün olmadığını belirten 43 yaşındaki şarkıcı, çocukları için yılbaşını birlikte geçirdiklerini söyledi.

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Şiddet nedeniyle boşanan Yeliz Yeşilmen’den tepki çeken açıklama: Kadınlara tavsiyem…

"AŞIRI SEVGİ VE AŞKTAN KAYNAKLI ŞİDDET"

Yeliz Yeşilmen, "Tavsiyem kadınlara biraz sakin olmaları ve çenelerini tutmalarıdır" şeklinde konuştu. Ünlü şarkıcı, tepki çekecek sözlerini şöyle sürdürdü:

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Şiddet nedeniyle boşanan Yeliz Yeşilmen’den tepki çeken açıklama: Kadınlara tavsiyem…

"Bir evlilikte aşıksan karşılıklı şiddet olmuştur. Hele hele güzel ve ünlü bir insansanız evlilikte şiddet görebilirsiniz. Ben gördüm ama karşılığını da vermişimdir. Dediğim gibi bizim evliliğimizde yaşadığımız şiddet karşılıklı aşırı sevgi ve aşktan kaynaklıdır. Bu, yeniden bir araya gelip evleneceğimiz anlamına gelmez."