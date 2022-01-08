08 Ocak 2022, Cumartesi
Şiddet nedeniyle boşanan Yeliz Yeşilmen’den tepki çeken açıklama: Kadınlara tavsiyem…
2020'de yayınladığı bir videoda "Sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'tan boşandı. Ayrılığın ardından Nişantaşı'nda kameralara yakalanan iki çocuk annesi şarkıcı, tepki çeken açıklamalara imza attı. Şiddet gören kadınlara tavsiyede bulunan Yeşilmen, "Biraz sakin olsunlar ve çenelerini tutsunlar" dedi.
Giriş Tarihi: 08.01.2022 16:46
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