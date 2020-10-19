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Verdi kaçırdığı iddia edilen Berkay: Galerici değil şarkıcıyım!

T plakalı aracıyla vergide usulsüzlük yaptığı iddia edilen Berkay, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bu sefer de spor otomobiliyle görüntülenen şarkıcı eski aracıyla ilgili iddialara yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 13:01
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Verdi kaçırdığı iddia edilen Berkay: Galerici değil şarkıcıyım!

Geçtiğimiz hafta kiralık bir minibüsle gece gezmesinde görüntülenen şarkıcı, bu kez spor bir otomobille Zorlu AVM'de objektiflere takıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Verdi kaçırdığı iddia edilen Berkay: Galerici değil şarkıcıyım!

Berkay, geçen günlerde ortaya çıkan T plakalı cipiyle vergide usulsüzlük yaptığı iddialarına açıklık getirip, yeni bir otomobil sipariş verdiğini söyledi.

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Verdi kaçırdığı iddia edilen Berkay: Galerici değil şarkıcıyım!

Şahin, hakkındaki iddiaların hatırlatılmasıyla "O arabayı getiren ihraç eden ben değilim ki ben galeriden gidip aracımı alıyorum. Kardeşim ben galerici değil, şarkıcıyım" dedi.

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Verdi kaçırdığı iddia edilen Berkay: Galerici değil şarkıcıyım!

Popçu, sözlerine "Bana yasal bir kağıt verdiler binmemle alakalı. O yasal yedi günlük bineceğim bir kağıttı, yedi günde bir o kağıt yenileniyormuş. Ben konuya tam hakim değilim şimdi yeni bir araba sipariş verdim onu bekliyorum" şeklinde devam ederek kendini savundu.

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Verdi kaçırdığı iddia edilen Berkay: Galerici değil şarkıcıyım!

Öte yandan geçtiğimiz hafta eşi Özlem Ada Şahin ile Etiler'de objektiflere yansıyan Berkay, test plakası olarak bilinen 'T' plaka sayesinde 2,6 milyon TL yerine yaklaşık 1 milyon TL'ye cip aldığı yönündeki haberlere yanıt vermişti.